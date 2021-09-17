日本鯛魚燒店貼告示表明「偷工減料」爆紅　店主為何獲網民力撐？

日本鯛魚燒一直深受當地人和遊客喜愛，香脆外皮與甜而不膩的紅豆餡，是遊日必試和打卡的傳統小食！早前，日本埼玉縣一間專賣鯛魚燒小店，竟然因為偷工減料而吸引大量街坊和食客前往排隊光顧，意外獲廣大網民力撐而成為網絡熱話，背後原因竟然是因為一張告示？



據日本朝日電視台報道，位於埼玉縣行田市的鯛魚燒小店「分福屋厚之助」，前來光顧的客人絡繹不絕，形成門外長長的人龍。有受訪食客表示：「因為看到這間店說鯛魚燒的餡料會變得少了，所以才來光顧的。」

原來，「分福屋厚之助」店主橋本純也早前在店外張貼告示，表明日後鯛魚燒的餡料將會減少。這個光明正大的「偷工減料」宣言卻意外引起網民關注，更有不少食客特意前來排隊光顧。為何偷工減料反而獲網民力撐，而店主的暖心舉動亦感動不少網民！👇👇按圖看完整報道👇👇

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日本新冠肺炎疫情持續，包括東京、千葉、大阪及京都等21個都道府縣仍實施「緊急狀態宣言」，不少食肆和零售店正面臨困難的經營環境，今次橋本先生的鯛魚燒店成功吸引客人，他謙虛表示：「這次剛好是我運氣好而已，絕對不是因為我的實力。能做的只有雙手合十（表示謝意）。」

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