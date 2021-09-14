現代人生活繁忙，使用微波爐加熱食物，快速解決三餐絕非罕見之事。除了翻熱飯盒外，在杯麵中注水使用微波爐加熱也是十分常見的做法。然而，９月９日在北海道的北見市北進町，母女二人在家中使用微波爐「叮」杯麵時卻爆炸起火，母女二人不幸身亡。事實日本新聞節邀請專家解構這宗罕見意外，一起看看爆炸原因和正確使用微波爐的方式吧。



（節目截圖）

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現在愈來愈頻繁在家中用餐，大家在使用微波爐輔助煮食時要多加注意。根據日本專家意見和實測證明，首先不應長時間加熱，尤其是帶油份物品，其次是微波爐內部必須保持清潔，否則便有可能起火爆炸！

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