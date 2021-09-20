【日本旅遊／四國／德島】位於四國的阿佐海岸鐵道早前開發一款全新兩用交通工具Dual Mode Vehicle（簡稱DMV）。在公路上它是一輛巴士，當駛至鐵道路軌上，則變身成為列車，鐵道公司希望這輛像「變形金剛」一樣的新型巴士，可以成為當地的觀光招牌，拯救當地旅遊業和鐵道公司的未來！



（《がっちりマンデー！！》節目截圖）

日本TBS電視台節目《がっちりマンデー！！》日前到四國德島縣採訪當地的「阿佐海岸鐵路公司」，他們將會是全球第一條正式營運DMV車輛的鐵路公司，不過這款聽起來高科技的交通工具，外表似乎與一般巴士沒大分別？

《がっちりマンデー！！》節目截圖）

車上的座位和設計都與普通巴士差不多，而「阿佐海岸鐵路公司」專務井原先生則表示：「只要實際乘搭過，就會知道分別了！」

《がっちりマンデー！！》節目截圖）

既然如此，節目工作人員一於實際試搭，看看這輛新車如何由巴士變身成為迷你列車！實際上對鐵路公司和地區觀光又有甚麼好處？👇👇即按圖看節目介紹！👇👇

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希望這款「日本初」的交通工具可以為阿佐海岸鐵道打造「DMV旅遊產業」，振興當地經濟，日後再出發前往日本旅遊時，有機會試坐這輛「變形金剛」巴士！

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