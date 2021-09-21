【中秋節2021】大澳花燈節於上周六（11日）開纙，隨即吸引不少市民前往打卡，逼爆大澳，大量人流對當地居民造成不便，主辦團體於是宣布中秋節正日及翌日將暫停亮燈。不過，估計該兩天還是會有不少人，白天到大澳影燈籠，順便來個一日遊。除了大澳，今個中秋還有不少好去處勢必逼爆，假期出遊要做好心理準備！



大澳花燈節人頭湧湧。（資料圖片）

雖然中秋節還未到，但很多人在過去的周末已經搶先去各大充滿節日氣氛的地點影相打卡，於Facebook的風景攝影群組分享。立即按圖睇睇中秋預計逼爆的5大熱點😰👇👇

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【1】大澳 —— 水鄉花燈節

民間組織「大澳非茂里」每年都會舉辦的大澳水鄉花燈節，在吉慶街上掛上逾800個手繪紙燈籠，延伸至大街小巷，全部燈籠都亮燈時，充滿中秋氣氛！

水鄉花燈節由9月11日開始亮燈，但過去兩個周末因為有大量遊客湧入大澳，導致跨涌橋及新基大橋一度非常擠擁，影響了大澳居民的日常活動，亮燈時間及位置有所改變。9月21、22、27及28日將暫停亮燈，而在其他日子，跨涌橋、新基大橋亦不會亮燈。

雖然花燈節在中秋節正日及翌日都將暫停亮燈，但相信不少人都會在白天入大澳打卡，順便來個一日遊，屆時人潮亦必定不少。大家記得影靚相之餘，不要打擾到當地居民啊！

【2】觀塘海濱 —— 15米高巨型發光月亮

本港企業家平台「GP42」於9月19至22日舉辦全民「燈」月活動，在觀塘海濱展出長達15米超巨型發光月亮，海上超大個月亮與天上的滿月互相輝映！同時亦有過百隻可愛發光白兔給大家打卡。

在過去的周末亦有不少攝影發燒友到觀塘海濱影靚相，加上這個地方向來是野餐熱點，中秋節必定吸引大量市民去賞月。不過溫提大家，打卡之餘亦要愛護環境，自己垃圾自己帶走！

【3】黃大仙祠 —— 花燈廟會

為慶祝嗇色園黃大仙祠100周年，嗇色園於9月18至24日舉行花燈廟會活動，結合中秋花燈晚會及嘉年華，園內各處設有多個大型花燈，包括玉兔、雙龍戲珠、麒麟獻瑞等造型，部分更放於心苑池塘上面。另外還有猜燈謎、投壺遊戲、射箭等活動。

花燈廟會有濃濃的中秋氣氛，就算未到中秋節，在過去的星期六、日已有大批市民到場參觀打卡，提早感受節日氣氛。中秋節當晚更延長開放至晚上10時，到時必定人潮湧湧。

【4】利東街 —— 七彩燈籠大道

灣仔利東街不時都會因應不同節目掛上應節裝飾，中秋節當然也不例外。最近利東街已經掛起逾688個七彩燈籠，整條大街掛滿以紅色、綠色、紫色及粉紅色的燈籠，非常壯觀。

入黑亮燈後，放眼望去可見長長一串燈海，極有節日氣氛。不過利東街本身不算寬闊，如果大家中秋節想去打卡，最好做定「人逼人」的心理準備！

【5】長洲 —— 假期熱點

長洲氛圍恬靜，島上有多款特色小食，例如大魚蛋、芒果糯米糍等，海鮮又比市區便宜，還有多間Cafe小店。一邊閒逛一邊吃美食，到日落時分更可在海邊欣賞美麗的夕陽，感覺愜意。

不過正所謂「長洲賓客人數多」，每逢節假日，長洲必定人頭湧湧，大時大節必定會見到長洲人群擠擁的新聞照片，從碼頭已經寸步難行。如果大家想避開人潮，最好還是不要去這些假日熱點！

雖然上文提到觀塘海濱有巨型月亮裝置，但最正還是去睇真月亮，地方亦更空曠，點擊即睇11個中秋賞月好去處

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