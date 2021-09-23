西貢行山｜漫步上窰家樂徑輕鬆短程　訪民俗文物館看昔日農家生活

上窰家樂徑起點位於北潭涌附近的萬宜路，終點在上窰，與上窰郊遊徑和北潭涌自然教育徑相接。這條看似最平凡的家樂徑，其實告訴大家很多不平凡的歷史故事。

長度：1.8公里 時間：1小時



「上窰」一名故名思義可知其由來是和當地的舊事物有關的，大家看到「窰」字便可以猜想到該地區從前是以灰窰業興旺起來，這情況就如北潭涌的「涌」字雷同，屬於一種「通用地名」，如「嶂」源自客家語，反映地貌多山；「輋」源於猺語，亦作「畬」，指傾斜的山坡，在新界多指山坡闢成的梯田，如禾輋、菠蘿輋。

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上窰家樂徑的終點處是上窰郊遊徑的起點，若沿此徑而走，則要有更多的時間和力氣。另一個較佳返回北潭涌的方法，便是逆走北潭涌自然教育徑，藉此亦可以更認識北潭涌一帶的景色。

導賞點

1. 西貢海：遊此徑時能把西貢海的美景盡收眼簾。

2. 大枕蓋：初春有機會在山嶺沿途上睇到野生吊鐘花，但要留意自1937年起吊鐘花已受《香港法例林務規例保護》嚴禁管有及售賣，請不要採摘野生吊鐘花。

3. 上窰民俗文物館：上窰民俗文物館位於西貢郊野公園內，佔地約500平方米，建於十九世紀末的客家村舍。上窰村和鄰近的一座灰窰於1981年被列為法定古蹟，重修後於1984年開放為博物館。你沿著北潭涌自然教育徑走，就會走到文物館。現在雖然已人去樓空，文物館的房舍中、有古老的灰窯和一件件農具及家具擺設，可以感受到昔日農家生活的簡樸情懷。

上窰民俗文物館（野外動向授權使用）

設施：資訊牌、燒烤場、野餐地點、洗手間。



交通資料

起點：乘搭九巴96R號*（於港鐵鑽石山站上車）、94號、專線小巴7號或9號（於西貢市中心上車），在上窰站下車，沿北潭涌自然教育徑步行約20分鐘至起點。*只於星期日及公眾假期行駛

終點：沿麥理浩徑第一段返回上窰站乘車離開。



上窰家樂徑（郊野樂行網站截圖）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：上窰家樂徑】

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