香港都有得睇螢火蟲　5大郊外觀賞地點　行山踩單車兼夜探螢火蟲

香港的夜景被稱為世界三大夜景之一，密密麻麻的高樓大廈在晚上形式萬家燈火。但你有沒有在香港探索過大自然的明燈——螢火蟲呢？有沒有想過在香港眾多燈火之下都可以欣賞到漆黑中的螢火蟲？



以下就會介紹五個香港可以欣賞到螢火蟲的地方，大家切記欣賞螢火蟲要保持安靜，以及在夜間要避免使用電筒和閃光燈。

香港居然有螢火蟲？點圖看看可以在哪5個地點看到！👇👇👇

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1. 大帽山郊野公園

大帽山是熱門的行山路線之外，也是一個欣賞到眾多種類螢火蟲的地方。大帽山於一年四季都可以欣賞到不同種類的螢火蟲，當中有閃光黃色和綠色的螢火蟲，也有大帽山獨家的「大帽山扁螢」。

交通

巴士：於荃灣港鐵站A出口或荃灣西巴士總站乘搭51號巴士，於「大帽山郊野公園」站下車

小巴：乘搭80號小巴至「川龍村」下車。



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2. 大埔沙螺洞

位於大埔北部的沙螺洞是香港最大型的螢火蟲集中地，因為四面環山而有大片濕地，生態資源豐富有助於昆蟲生長。最高紀錄曾在沙螺洞錄得數以千計的螢火蟲。

網上有指最佳欣賞到螢火蟲的位置是廢棄村屋前的草地，但由遊樂場步行過去需時45分鐘。

交通

巴士：於大埔墟港鐵站乘搭74K、275、275S、73（特別班次）巴士在「鳳園路（汀角路）」站下車。或於大圍港鐵站乘搭72A、75K巴士，在「大發街」下車。

小巴：於大埔墟港鐵站乘搭20P小巴，在總站「鳳園」下車。或粉嶺港鐵站C出口乘搭52B小巴到「鶴藪圍」，於入村前涼亭下車。



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3. 大埔滘自然護理區

大埔滘自然護理區是一個較熱門欣賞螢火蟲的地方，它分為四條小路連接佈滿樹木和湖泊的生態環境，因此養育了不少的昆蟲。曾錄得有7種螢火蟲的品種在大埔滘自然護理區中，而想觀賞最多的螢火蟲就要行紅路或藍路，所需時間也較短。

交通

巴士：於大埔墟港鐵站乘搭72、72A、73A、74A，在「松仔園」站下車。

小巴：於大埔墟港鐵站乘搭28K，在「松仔園」站下車。



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4. 城門水塘

城門水塘是親子遠足路線之一，也是觀賞螢火蟲的好地方。即使它不是熱門觀賞螢火蟲的地方，但只要認真細心觀賞都能夠看到漆黑中的螢火蟲。

交通

巴士：於沙田或大埔乘搭73X、40X、47X或48X，在「可風中學」下車。

小巴：於荃灣川龍街總站乘搭82號，直達城門水塘。



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5. 尖鼻咀

尖鼻咀鄰近米埔自然保育區，是一個熱門踩單車的路線及觀鳥的地方。市民可以選擇黃昏時間踩單車入尖鼻咀，到達時間剛好入夜就可以欣賞到螢火蟲。尖鼻咀可以欣賞到香港獨有的螢火蟲「屈翅螢」，活躍的月份為4月至9月。

交通

小巴：於元朗泰豐街乘搭35號小巴，在「尖鼻咀」下車。



夏天最佳欣賞螢火蟲的時間為晚上7時至8時半左右，時間太夜的話就會看不了。大家緊記觀賞螢火蟲時要保持安靜，以免騷擾螢火蟲的生活。即使在漆黑中需要拍照也忌用閃光燈和電筒照明，不要破壞螢火蟲的生態環境。因為螢火蟲的壽命很短暫，大家都要好好珍惜能夠觀賞到螢火蟲的機會。

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