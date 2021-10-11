赤柱美食｜赤柱如置身於意大利CAFE！超多超美影相打卡位

【赤柱美食】最近有間人氣急升的赤柱Cafe，成為近日社交平台上不少網民前往朝聖的地方。不但裝修極具舊式意大利小店風情，處處都是打卡位，食物的賣相也十分精緻。CAFÉ以西式輕食為主，主打意式麵包，還設自家烘焙工房，以意大利傳統方式嚴謹製作，不論是環境還是食物都會帶你飛往意大利的街道！



（圖片來源：IG@paneelattehk）

（圖片來源：IG@paneelattehk）

位於赤柱的Pane E Latte背山面海，室外的環境可以令人暫時忘卻城市的煩囂，而且店內外的裝潢都極具意大利風情特色。店內外都以極具少女心的粉色系列為主，可愛又不失懷舊復古感。店外的奶黃色牆身配上意大利風百葉窗、圓拱門窗以及半透明窗紗等營造出意大利情調，吸引不少網民在店外「打卡」一番！

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除了店外裝潢令人驚豔外，店內也不惶多讓。店內仍沿用統一的粉色色調，裝飾品以淺褐色及白色的木製裝飾、桌椅以及銀器為主，製造出柔和的氛圍。同時也有不少粉色家品等，少女感十足。而且店內的麵包櫃也是「打卡」的熱門位置，配上賣相精緻的手工麵包，輕易讓人彷彿置身在意大利小店之中！

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Pane E Latte以西式輕食為主，主打意式麵包，設自家烘焙工房，以意大利傳統方式嚴謹製作，不止口味貼近意大利傳統味道，賣相亦非常精緻。

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Pane E Latte

地址：赤柱赤柱市場道25號啟厚閣地下

營業時間：08：00-21：00

不設訂座服務。



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九龍城Cafe「Shibui 洋食屋」最近加入戰區，是一間新開很有質感的咖啡店，裝修走日本昭和復古風格，由門口到店內處處都是打卡位！除了餐飲外，店內還有選物的部分，餐飲部使用的日本餐具也能在這裡購買得到。



不少女生都會坐在門口旁邊的木椅上打卡。（ig @ eunix_lam）

踏入店內，就好像乘坐了時光機穿越到昭和年代一樣，棕色的地磚、復古的桌椅，充滿復古情懷。店內滿佈古董，包括有一百年歷史的電話、牆上的時鐘、玻璃窗花、柔和昏暗的燈光，別有一番情調。

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