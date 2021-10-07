元朗新開復古歐陸風餐廳 人均$104歎英式下午茶！附開張4大優惠

元朗最近新開「Couple's Kitchen」是一間以中西Fusion菜、特色歐陸菜及英式下午茶作主打的餐廳，不但食物賣相精緻，餐廳裝潢以復古歐陸風為主，典雅感十足！在開張期間更推出不少開業優惠，不失為一個打卡用餐的好選擇。



（圖片來源：Couple's Kitchen Facebook）

「Couple’s Kitchen」的整體裝潢都以復古的歐陸風格為主，石牆、圓拱形門窗及玫瑰金色的各種裝飾品都營造出懷舊典雅感覺，可以打卡的位置非常多。餐廳的創辦理念是希望大家和身邊的親朋好友有更好的交流和連繫，所以在座位安排上以卡位為主，營造屬於自己的空間。同時亦設有VIP房，可以作為聚會的專屬空間。

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「Couple’s Kitchen」主打中西Fusion菜、各款歐式餐點，以及英式下午茶架。餐廳亦提供非常多精選紅白餐酒可供選擇。招牌菜色包括意式鹽焗原條海鱸魚、德國豬手配泰式醬汁及招牌西班牙炒飯等。Fusion菜方面有以獨門秘方醃製的焗原隻去骨非洲雞等。

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除了主食外，餐廳亦有不少前菜和特色餐飲提供，包括招牌沙律配柚子汁、蝶豆花特飲等。同時亦有性價比極高的三層英式下午茶架（兩位用）供應，人均價錢只需$104！下午茶架精選多達十款以上咸甜食，包括柚子芝士蛋糕、美式芝士餅、煙三文魚班戟等，適合和另一半或好朋友一同渡過美好的相處時光！

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餐廳為慶祝新開張，由即日起至10月31日推出一系列開業優惠，包括：

1. 星期一至四晚市LIKE餐廳IG/FB＋發佈相片並Tag餐廳，全單即享有85折

2. 午市（1:00pm）前結帳及離座全單即享有 85 折

3. 英式二人下午茶可免費升級各特式飲品/咖啡/花茶

4. 逢星期五消費滿$388 (+$1 享自選小食一款)；消費滿$688 (+$1享自選Pizza一款) ；消費滿$988 (即送焗原隻去骨非洲雞（價值$168）/ 德國咸豬手（價值$188）/ 紅酒或白酒一枝（價值$250）

*開業優惠不適用於公眾假期及前夕

Couple's Kitchen

地址：元朗教育路63-69號福照樓地下2-3號店

電話：24770678

Whatsapp訂座電話：67421006

營業時間：11:30 - 22:00



同場加映：元朗新開摩洛哥風CAFÉ 如置身沙漠古城及土耳其洞穴！

元朗錦田紅磚屋最近新開摩洛哥風Cafe「La Cafeteria」，室外位置設計猶如土耳其洞穴，設有多個充滿摩洛哥古城風情的露天必搶打卡位，可以盡情在陽光、美食和美景下享受在香港的週末小旅行！



元朗錦田紅磚屋最近新開一間充滿摩洛哥風情CAFÉ「La Cafeteria」，不論是室內外的佈置都可以令你有如置身沙漠古城的感受。室外地方不但有復古感的泥磚牆和圓拱木門，質感十足的木桌椅、油燈等裝飾和木窗更添異國風情，帶你走進一千零一夜的沙漠世界！

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除了室外的土耳奇洞穴風設計值得打卡外，室內的設計也不惶多讓，影靚相也是相當不錯！

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