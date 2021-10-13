全民造星4《前傳》MV取景地公開！開揚草地棒球場拍出日系小清新

ViuTV人氣選秀節目《全民造星》來到第四季，有別於前三季，今次節目會以全女班上陣，計劃組成一隊全新的女團。早前，節目率先公開主題曲《前傳》MV，各參賽者的造型和場景大玩日系校園風，獲網民讚：「拍得好似日本！」



（圖片來源：ViuTV@YouTube截圖）

《全民造星IV》主題曲《前傳》MV在黃大仙的獅子山公園棒球場取景。一眾參賽者以校服和棒球外套造型登場，在一大片綠油油的草地上展現動感歌舞，洋溢著滿滿的日系青春感！

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另外，Twitter上有網民發現參賽者身穿的棒球外套，似乎是隸屬日本職棒中央聯盟的橫濱DeNA海灣之星（横浜DeNAベイスターズ）的制服，貫徹日系風格，獲不少網民大讚MV拍得「好日本feel」，也有人覺得似足日本飲品廣告，不過以本地製作來說：「劇本排舞鏡頭相當有水準！」

（圖片來源：ViuTV@YouTube截圖）

獅子山公園棒球場除了是香港少年棒球聯盟的練習場地，同樣是電影《點五步》的重要拍攝場景之一。位處配水庫之上的獅子山公園棒球場，擁有一大片綠草的開揚景致，加上校服、棒球等日本風格和元素，不少網民看MV之後大感意外兼有驚喜：「估唔到香港都可以拍到呢種風格！」

（圖片來源：《點五步》劇照）

獅子山公園

地址：九龍黃大仙竹園道

交通工具：由九龍塘出發乘搭專線小巴 72或73線；由樂富出發乘搭專線小巴53M線



同場加映：Edan新歌MV取景地原來在九龍灣？

MIRROR成員Edan（呂爵安）新歌《My Apple Pie》MV除了引來蘋果批搶購潮，記者又發現原來MV中Edan與友人打架的一幕，取景場地原來是九龍灣合興大排檔。早在9月底，合興大排檔已在Instagram專頁分享Edan拍攝MV的片段。最近天氣轉涼，各位「爵屎」可以去朝聖兼歎有鑊氣的地道美食！

記者發現原來MV其中Edan與人打架一幕，原來是在場景在九龍灣大排檔拍攝！（《My Apple Pie》MV YouTube截圖）

合興大排檔有咩美食推介？即睇全文：Edan呂爵安新歌《My Apple Pie》派台 MV原來在九龍灣大排檔取景