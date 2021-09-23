人氣組合MIRROR成員Anson Lo出新歌！新歌《Megahit》MV發佈不足15小時便已經超過40萬觀看次數，當中有眼利「神徒」發現MV是在杏花邨Esso油站拍攝，更大讚拍得很有外國風！其實香港都有不少地方充滿異國風情，想知有甚麼地方可以扮去外國旅行？即睇下文睇5大異國風打卡好去處！



有眼利網民發現Anson Lo新歌《Megahit》MV是在杏花邨Esso油站拍攝，大讚拍得很有外國風。（IG @ mirror_weare）

【1】杏花邨Esso ——美國風加油站

整首《Megahit》MV都是由杏花邨Esso油站借出場地取景，油站以紅白色調作為主要顏色，不少網民都大讚MV將香港的油站拍得很有外國風，效果充滿美國風情，Esso官方Facebook專頁發文分享MV，更指「係咪估唔到油站都可以成為MV嘅場景呢？」不過油站多車出入，如果各位「神徒」去打卡記得注意安全。👇👇⛽點圖看Anson Lo新MV取景地靚相⛽👇👇

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杏花邨 Esso 油站



地址：柴灣常茂街8號



【2】屯門浩和街 —— 港版邁亞密

屯赤隧道在上年12月通車後，附近的浩和街也成為新的打卡好去處，不但有一大片草地，還有超長的沿海堤壩可以飽覽270度海天一色的海景，沿路種有一列棕櫚樹，不時有飛機飛過，附近更有大片種有馬櫻丹的花田，在春天至秋天都可以見到超大片紫色花海，在浩和街散步感覺像去了外國渡假，因此浩和街被稱為「港版邁亞密」，充滿異國風情！👇👇🌴點圖睇港版邁亞密打卡位靚相🌴👇👇

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屯門浩和街



交通：於屯門港鐵站乘搭K52號巴士，於望后石站下車步行25分鐘



【3】西貢白腊村 —— 港版希臘

西貢一向被稱為「香港後花園」，在西貢有個隱世村落 —— 白腊村有「港版希臘」、「港版馬爾代夫」之稱。白腊村已有300多年歷史，近年村屋經過翻新後，外牆塗上不同顏色，在一排色彩繽紛的彩色小屋前打卡就像來到外國小鎮旅遊。另外，在春天時，附近的鬱金香花田更會開花，不過花期只有一至兩星期，要賞花的大家要等至明年春季。👇👇👇點圖睇白腊村彩色小屋靚相👇👇👇

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西貢白腊村



交通：（假日）於北潭涌乘搭9A小巴，於白腊村下車後步行約15分鐘；或乘搭的士

（平日）於西貢市中心乘搭94號巴士，於北潭涌下車，步行約2小時；或乘搭的士



【4】大埔小白鷺——歐陸風湖景白屋

位於大埔的白鷺湖互動中心的湖邊餐廳「Billow」前身是「小白鷺餐廳」，翻新充滿歐陸風情，使用了純白色和木系為主色，餐廳的四周可以看到很多歐式建築，例如在大門和窗戶都能看到圓拱型設計。純白色裝潢夠吸引打卡之餘，還種有多種不同的觀賞花卉，最近正值太陽花花期，不難見到一片太陽花花田正在盛放，打卡一流！除了太陽花外，花園都會因應花期有不同鮮花，例如有鬱金香、黃菊、玫瑰花等等。🌻🌻如何前往？按圖看太陽花靚相👇👇

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Billow Bar Seafood Bistro



地址：大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心地下B號舖



營業時間：（平日）11:30am - 5:00pm／6:00 – 10:00pm；（周末）10:00am - 5:00pm／6:00 – 10:00pm



交通：乘搭72、73A、74A號九巴，下車後行10分鐘路程



【5】赤柱 —— 港版天涯海角+歐陸小鎮

赤柱一向以歐陸小鎮聞名，吸引不少人週末到赤柱過悠閒假期，最近麵包店Pane e Latte於赤柱新開張，以歐陸風及粉紅色作主調，店外成為赤柱打卡熱點！另外，在赤柱附近的舂坎角公園更有「港版天涯海角」之稱，因為三面環海，在公園內的炮台景觀開揚，成為人氣打卡景點。👇👇👇點圖睇赤柱歐陸風麵包店及唯美炮台靚相👇👇👇

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Pane e Latte



地址：赤柱赤柱市場道 25 號啟厚閣地下



電話：2337 7221



赤柱舂坎角公園



地址：舂坎角舂磡角道128號



交通：於中環港鐵站於乘搭城巴6x，於舂坎角海灘站下車



相信各位「神徒」已經準備好去朝聖，不過油站多車出入，大家去打卡記得注意安全。除了去油站打卡外，也可以跟大叔的愛田牧CP去遊大澳！或者去其他充滿異國風情的好去處扮去外國旅行！

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