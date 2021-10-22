太子抵玩按摩店｜日系小清新！最平$88嘆花草足浴　送養生花茶

【太子按摩店】香港人生活繁忙，相信大家間中也會想對自己好一點。旺角近太子一間開業未足半年的日式簡約按摩小店人氣非常強勁，不但按摩項目全面，環境簡約清新，價值亦非常親民抵玩，最平只要$88就可以享受花草足浴，性價比不錯。



（圖片來源：日月按摩Facebook）

位於旺角近太子的日月按摩是一間日式簡約風按摩店，開業只有不足半年，但在網上已有不少好評。店面以白色為主，近門口的接待處及休息區亦使用白色及淺木傢俱，光線充足，是不錯的打卡位置。

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日月按摩設有兩層，整體裝修以大地色系為主，足浴位置及足部按摩的坐位等大都有日光照入，全身按摩及女性療程位置則是深大地色為主，燈光偏昏暗，讓客人可以更容易放鬆身心。

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日月按摩設有不同項目，包括按摩、養生療程及護理套餐。主打的按摩項目選擇亦不少，包括足部穴位按摩、穴位深層按摩、有機香薰油按摩、淋巴排毒按摩、磁叉排毒按摩及熱石按摩。而且設有不同時長可選，可以按照自行需要選擇項目，最平只要$238就可以選購足部穴位按摩。

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養生療程方面有全天然輪廓矯正小顏術、花草足浴、適合女士的薑油暖宮按摩療程以及頭肩頸重點按摩。花草足浴更只需$88，價錢非常親民！同時日月按摩也有其他護理套餐，包括全面足部護理及印度傳統阿育吠陀療程等。

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日月按摩還會為每一位客人準備一杯花茶，可以讓客人好好放鬆。

日月. 按摩 | Sun and Moon Massage

地址：旺角洗衣街203號地舖

預約：5591 1885（Whatsapp）



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