上水Cafe│超美湖畔寵物友善Cafe　露天茶座/池塘/木屋多個打卡位

【上水Cafe】在上水的「何時河地」是一間如世外桃園一樣超靚的CAFE！不但位於超大池塘旁邊，小木屋及四周有多個打卡位，而且還是寵物友善！想和毛孩或是好友一起來一個郊外小旅行就要快點看下文了！



（圖片來源：何時•河地Facebook）

位於上水河上鄉的「何時•河地」是一間充滿歐陸田園風CAFE，不但可以被花草包圍，CAFE更坐落在超大池塘旁邊，不論是小木屋CAFE還是四周環境都非常多打卡位，絕對是假日好去處！

（圖片來源：IG@anytime.anywhere_）

「何時•河地」分為室外及室內空間，正對CAFE的室外就是一個超大魚塘，池塘前設有不少木製桌椅，可以在池塘旁用餐和瘋狂影靚相！

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池塘旁有一棵超巨型大榕樹，配上旁邊的露天茶座，可以一次把魚塘、小屋及大樹都收入眼簾。

室外同時設有花園區域，內有不少植物及棕櫚樹，更有一架木製鞦韆可以使用。花園內也有歐陸感十足的遮陽傘及桌椅區，猶如步入歐陸田園一樣。

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「何時•河地」的四周有不少出入道路，道路旁種滿植物，營造出清幽的感覺。

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在室外更有2部汽水機，別具日本的感覺可以在路上買飲品，打卡也一流！

「何時•河地」小木屋前屋內也有不少位置可以打卡。小木屋內設有兩張吧枱，吧枱景色正對室外大池塘，可以望著開揚景觀用餐。同時也有小茶几，配上格仔枱布別具風情。

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在後屋的露天茶座設有波希米亞風吊椅和小帳篷，可以慢慢打卡。

後屋室內也設有多組枱櫈，配上白色窗紗和裝飾又可以影出不同感覺的打卡照。

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「何時•河地」主打特飲和輕食，包括水果夏日氣泡特飲、涼粉奶茶、各式咖啡花茶等，也有All day breakfast、招牌秘製咖哩汁拼盤及各款意粉，甜品也有不少口味的蛋糕可選。

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何時•河地

地址：上水河上鄉（上水火車站坐51K小巴到居石候公祠落車）

電話：6227 7168（Whatsapp）

營業時間：12：00-18：00（星期二至五）10：00-19：00（星期六日及公眾假期）

