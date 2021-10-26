港島好去處│古典英式大宅免費入場　復古陽臺/旋轉樓梯勁多打卡位

【港島好去處】曾為英殖民地的香港，現時仍有不少極具古典英式風情的建築等。港島就有一間位於半山的古典大宅，不但外表非常復古，內裡更有不同充滿古典英倫、古希臘等建築設計風格的區域，不論是樓梯、陽臺或大廳等具古典氣息處處都是打卡好地方！同時大宅也有不同歷史文物可以參觀，免費入場，是一個港島假日打卡好去處！



（圖片來臨：IG@deziragon）

位於港島半山的孫中山紀念館，是香港歷史博物館的分館，於1914年建成，樓高四層，原為香港商人何甘棠的宅第。孫中山紀念館是法定古蹟，保留了大量復古感十足的建築風格，包括弧形陽臺、純白大廳、彩色琉璃窗等等，處處都非常適合打卡。

孫中山紀念館外部為石牆，有多個弧形陽臺位置以及希臘式巨柱，陽光照射下整條走廊會形成多個弧形倒影，從弧形陽臺往外看可以看到整個中環的景色。進入大宅前需要親手打開大門，最特別的是，大宅的原主人何甘棠把門鎖和手把設在較低位置，非常值得一看。

👇👇👇點圖即睇陽臺位置👇👇👇

+ 4

大宅的紅柚木旋轉樓梯是最熱門打卡位置之一。紅柚木旋轉樓梯是專為主人而設，當時的佣人和管家等都不可使用，所以整條紅柚木旋轉樓梯非常華麗，大堂的裝潢亦走瑰麗堂皇路線，在這拍照可以一嘗當大家閏秀或貴公子的感覺！

👇👇👇點圖即睇紅柚木樓梯👇👇👇

+ 6

大宅內有一個純白色大廳，內裡所有傢俱和裝飾都以白色及淺金色為主，配上窗紗、木門和吊扇等營造出古典歐式宮廷的氣氛，有如古時舉行舞會的大廳一樣，不論是拍情侶照還是家族合照也非常合適。

👇👇👇點圖即睇純白大廳👇👇👇

+ 3

大宅多處裝有歐洲教堂風的彩色瑠璃窗，會透出彩色的陽光，配上木製傢俱和木門等打卡一流。

👇👇👇點圖即睇彩色瑠璃窗和木門窗👇👇👇

+ 3

孫中山紀念館展出多件珍貴的歷史文物，不單闡述孫中山先生的生平事蹟，也展示了香港在19世紀末至20世紀初的面貌和在社會運動上所扮演的角色。孫中山記紀念館為免費入場，在疫情期間設有入場人數限制，可在前往之前電話查詢。

孫中山記紀念館

地址：香港中環半山衞城道7號

開放時間：10：00-18：00（星期一至三、五）10：00-19：00（星期六日及公眾假期）

*逢星期四休館。

電話：2367 6373

