欣澳長索島｜探秘港版天使之路賞日落靚景！全程平坦易行啱新手

講到「欣澳」，大家一定馬上想起「迪欣湖」和「迪士尼」，可以去野餐或去主題樂園玩；其實欣澳都可以「行山」，嚴格地說應該是「郊遊」，因為都不需要上山，全程都是超輕鬆平坦的水泥路，適合行山新手或者郊遊懶人XDD



「欣澳」位於大嶼山的東北部，原名「陰澳」，由於「陰」字代表陰沉，為了配合發展和迪士尼的歡樂形象，以歡欣的「欣」字代替，所以大家在Google Map上看到「陰澳」的字眼不要覺得奇怪，這才是這地的原名！

率先看清部分連島沙洲靚景！👇👇👇

鹿頸村位於陰澳灣北面的半島，是一條新界原居民的鄉村；而長索島是一座無人島，潮退時會出現沙洲與鹿頸村相連！今次的郊遊路線會沿著欣澳海濱長廊一直走到鹿頸村和長索島，而在鹿頸村和長索島中間的一段路就是有「港版天使之路」之稱的沙洲！

注意：「鹿頸村」與「鹿頸」是兩個地方，看看下圖的地點就知道距離有多遠了！

「鹿頸村」與「鹿頸」（自由旅生授權使用）

「欣澳站＞鹿頸村＞長索島」的郊遊路線

起點：欣澳地鐵站A出口＞沿著欣澳海濱長廊一直走（面對海時的左面走）

步行大約30-35分鐘到達鹿頸村

步行大約5分鐘到達鹿頸村與長索島中間的沙洲

終點：沿路折返，步行大約30分鐘回到欣澳海濱長廊



以下是我的「欣澳＞鹿頸村＞長索島」行山經驗分享（按圖看清👇👇👇）

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經過鹿頸碼頭沿著島邊行不用3分鐘就馬上看到「港版天使之路」，那其實是一條很短的連島沙洲，潮退時候就可以從鹿頸村走到長索島！在連島沙洲中間一邊可以遠處眺望屯門一帶，另一邊是欣澳海濱長廊！

從欣澳海濱長廊走到「港版天使之路」全程大約40-45分鐘，超輕鬆易走，穿著美美的裙子來拍照也不怕不方便呢！如果覺得意猶未盡，可以繼績往長索島方向進發，探索長索島，在島的盡頭還有一個燈塔呢！（按圖看清👇👇👇）

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小感想：

「欣澳站＞鹿頸村＞長索島」的路線相信是我近來走過最輕鬆的一段路了，全程都是平坦的水泥路，絕對是「郊遊」多於「行山」，因為嚴格來說都沒有上過山XDD

個人覺得水上浮木和木屋的景觀都好特別，而「港版天使之路」本身不是太大驚喜，因為由鹿頸村到長索島的連島沙洲比較短，個人覺得西貢的橋咀島更勝一籌，但是在「港版天使之路」上欣賞日落就美到不得了，這才是最大的驚喜位，所以建議大家如果來這條位於欣澳的「港版天使之路」記得一定要看日落呢呀！

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