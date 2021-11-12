南豐紗廠本土西裝史展！大叔的愛特製戲服+影樓打卡+裁縫工作坊！

【週末好去處】各位《大叔的愛》粉絲又有打卡好去處了！香港南豐紗廠由即日起至本月月底舉辦以本土手工西裝為主題的《土生洋相: 香港手工西裝發展史》，展出香港西裝及旗袍等的發展史。更有《大叔的愛》中兩位男主角的實物戲服展出，大家又可以瘋狂打卡了！



南豐紗廠由即日起至2021年11月28日舉辦以本土手工西裝為主題的展覽《土生洋相: 香港手工西裝發展史》，聯乘多位經驗裁縫及多間本土裁縫店，展示出香港的西裝及旗服發展歷史，回顧「香港製造」的昔日光輝和時尚文化原貌，向一班鑽研香江工藝的裁縫們致敬。

展覽更展出了人氣港劇《大叔的愛》內兩位男主角香港男子組合MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）和 Edan Lui（呂爵安）在劇中真實穿著過，為兩位度身訂製的手工西裝，更設有相關講解和背景資料，粉絲可以瘋狂打卡了！

《大叔的愛》實物戲服都有得睇！（圖片來源：南豐紗廠）

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《土生洋相: 香港手工西裝發展史》為了讓大家可以有更深刻的體驗，重配了經典裁縫店場景。場內中央放置裁縫八呎工夫枱，同時展出8件套極具代表性的西裝，更配以影樓佈置與中環名勝擦鞋檔，讓大家可以如走進時光迴廊一樣了解當年盛景。

除了展覽外，在週末時段南豐紗廠亦會舉辦多個講座與工作坊，大家可以一嘗成為裁縫的滋味。活動包括多位大師對談、袖扣工作坊及真皮西裝料布卡片套工作坊等。

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西裝和影樓是老香港一輩的共同回憶，是此展覽設有洋服店福興期間限定店及影樓場景，年長一輩可以重新來個回憶之旅，年輕一代也可陪伴長輩共建具舊香港感的時光。

在展覽期間，只要於南豐紗廠內即日消費滿$300或以上，並出示最多2間商戶的合拼收據，填妥問卷後即可換領可以免費換領南豐紗廠「土生洋相」限定公仔紙一張，數量有限換完即止。

「土生洋相」限定公仔紙換領（圖片來源：南豐紗廠）

南豐紗廠《土生洋相: 香港手工西裝發展史》展覽

地址：南豐紗廠地下紗廠坊（荃灣白田壩街45號）

開放時間：11：00-19：00

門票費用：免費入場

展覽期間：2021年11月5日-11月28日

