紐約最高天空之鏡SummitOV開幕　潮人排隊打卡賞風景兼看藝術品

在紐約觀光，總有幾件必打卡項。除了時代廣場拍照，百老匯看劇，布魯克林大橋上吹風，當然還要找個高空觀景台，去俯瞰它的絕美天際線。

這座大都會從來不缺摩天大樓，所以觀景台自然也「卷」了起來。



上個月，最新觀景台SummitOV驚艷亮相了紐約第四高樓范德比爾特一號大廈（One Vanderbilt）。大片鏡面空間帶來的極高的顏值，稱它為紐約的「天空之鏡」也不為過。

在這裡，不僅天空似乎觸手可及，在浮動的光影和美妙的音樂中，甚至有徜徉宇宙的感覺。向窗外遠望，還可以飽覽中央公園和哈德遜河的美景。

這座觀景台SummitOV的建築空間由知名建築事務所Snøhetta打造，還包括了懸挑觀景方盒，以及一個全玻璃電梯。其內部的互動元素，則由沉浸藝術工作室Kenzo Digital設計，Kanye West（現改名為Ye）和Beyoncé都是它的客戶。

第一天開張時，城中潮人紛紛前去打卡。想必，它又將成為紐約最新的網紅地標👇👇👇

+ 32

內外都是風景 怎麼拍都好看

One Vanderbilt位於紐約著名的麥迪遜大街，緊鄰四通八達的中央車站、紐約公共圖書館和布萊恩特花園。這座最新的觀景台共佔地6038平方米，足足包下了大廈最頂上的四層。

SummitOV為何受人追捧，正因為打破了我們對一個觀景台的傳統想像——從高處看風景的地方。在這裡，它把自己也變成了風景。「反射」是整體設計的核心。整個室內三層空間都被燈光、音樂，以及巨大的鏡面覆蓋。涉足其中，彷彿踏入延伸的無限。

在不同時段登樓，都會收穫不一樣的視覺體驗，以至於我甚至很難告訴你什麼時候是最佳遊覽時間。在大晴天裡，你能輕盈地漂浮在藍天白雲之間。如果是黃昏時，殘陽如血，為人拉出剪影，更有氛圍感。而到了晚上，它會變得更有魔力。哪怕一片漆黑，這個永不停止反射的空間，也會被夜幕中的城市星河點亮。當然，觀景台也自帶變幻莫測的光柱。當它自己的色彩波浪一掀起來，就會成為一個巨型萬花筒，令人目眩神迷。

在很多旅遊景點，一旦遊客多起來，拍出滿意照片的概率總會大大下降。但是在SummitOV，不用擔心旁人打擾，每個人的存在都會製造獨一無二的「行走的風景」。而且，在這裡拍照，可不止一個打卡點，每個人都能用自己鍾愛的姿勢，盡情創新。比如，你甚至可以找到一些躺著拍照的好地方。在這個特意被留出的圓洞空間裡，人彷彿在無限墜落。當然，你還可以選擇上下翻轉畫面，製造出世界顛倒的藝術效果。

去過的人已經總結出了一些經驗，比如大晴天時反射太強，為了防止不傷眼，最好戴副黑超。此外，官方也提醒，為了保護鏡面，不能穿細高跟和鋼頭靴。

不過，對女性來說，這個通透的玻璃屋還帶來一個問題——走光的尷尬。考慮到這一點，官方給出了最新的dress code建議：請大家最好不要穿裙子。當然，他們也為人們準備好了免費的黑色彈力褲，以備不時之需。但不少人已經找到了解決之道——穿褲裙，或者包到腳踝的長裙。提上艷麗的裙擺和帝國大廈合影，總是個好主意。

除了拍攝人像，這座觀景台也成為了高空攝影愛好者的新歡。SummitOV開放後，很多人高興地表示，終於可以拍到最正的佳士拿大廈（Chrysler Building）了。

【延伸閱讀】盤點16個全球最具特色酒店游泳池 無邊際之外這泳池更挑戰你膽量（點圖放大閱讀）👇👇👇

+ 66

看互動展 品雞尾酒 這是我最理想的觀光方式

在窗邊的展廳裡，你可以找到著名藝術家草間彌生的裝置「雲朵」。這些不銹鋼造型看起來像是鋪在地上的大塊水銀，靜靜反射著金屬光澤，帶來一種神秘的延展性。

第二個展廳則動感十足。借助風扇的作用，許多銀色的反光氣球在此上下躍動，讓人忍不住伸手或抬腿去觸碰。如果湊近了看，氣球上還映著你的臉呢。在夜晚的光影下，你還能留下一些超現實的照片。記得多抓拍幾張，張張都不一樣。

此外，這個空間內還有一個巨大的投屏，不斷播放著窗外的風起雲湧。晚上隔著玻璃拍下一張城景，飛雲之下，虛實之間，如夢似幻。

除了獨具一格的反射藝術，SummitOV還有其他刺激的觀景體驗。在這裡，你還可以找到一個個懸挑的透明盒子裡。把自己裝進去，頓覺世界的廣大和自身的渺小。踩在離街面324米的玻璃地板上，看著腳下的麥迪遜大街，你就能明白為什麼它的名字叫「空中漂浮」。

此外，一座全玻璃的電梯則能攀升至364米的大廈頂層。它也成為了移動的「曼哈頓中城最高觀景點」。如果感到目眩神迷，想休息休息緩一緩，電梯下方就是開放式的露台。在這個室外的小花園裡透透氣，遠眺一下樓下繁忙的街頭，好不輕鬆。這裡還有酒吧和咖啡館，它們提供小食和飲品，隨時給人們補充能量。

想要吃頓正餐，則可以來到室內的餐廳。它看起來簡約，也同樣很有設計感，比如，你能找到一個從天花板垂懸下來的小壁爐。它的菜單由紐約餐飲業大亨、Shake Shack的老闆丹尼·麥耶提供。

目前，SummitOV已經開放，門票售價從39美元到83美元不等，5歲以下兒童可以免票。其中，最貴的遊覽時段在夜幕降臨後。不知道未來，在夕陽下的觀景台點杯雞尾酒，欣賞哈德遜河的風景，會不會成為最新時尚呢？

【延伸閱讀】美國有斜塔、蘇州有倫敦塔橋？盤點全球15個高仿山寨版名勝建築（點圖放大閱讀）👇👇👇

+ 23

【延伸閱讀】仲跟旅行團？後疫情時代5個旅遊新形態漸浮現 體驗比打卡更重要（點圖放大閱讀）👇👇👇