美國新澤西州巨型女人頭雕像惹爭議　手指放唇上如「叫紐約閉嘴」

世界上有些雕塑家的作品非常大膽和獨特，看起來彷彿打破了物理學中的基本定律一般。而就在美國新澤西州（State of New Jersey）的紐波特海濱區（Newport）有一尊72呎的女人雕像，作品名為「水之魂」（Water's Soul）、好像朝着繁華的曼哈頓下城比着「噓聲」，要紐約鄰居們「安靜」。



這尊「水之魂」雕像出自於西班牙巴塞隆納66歲藝術家普倫薩（Jaume Plensa）之手，他表示，雕像所要傳達的訊息並不是針對紐約，而是對我們的提醒，是要暗喻大家「保持沉默，細心傾聽水與我們交談的深沉噪音」。

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不過這尊雕像讓許多當地人狐疑，納悶問「那她為何要比噓的手勢」，也有人認為「這應該是要告訴紐約市要對新澤西州保密，別讓更多人來這裡工作」，甚至有人提出這尊雕像「不適合」城市形象。

普倫薩的作品遍布世界各地，作品多以「女人」為主角，芝加哥千禧公園的皇冠噴泉（Crown Fountain）是他著名的作品之一，透過電腦控制LED燈光色彩，記錄了1000個芝加哥市民的臉上表情，嘴中吐出噴泉的人臉不斷變化。

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