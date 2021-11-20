西貢行山｜榕北走廊新手郊遊首選！探秘榕樹澳紅樹林嚐柴火菜乾粥

路線：鯽魚湖＞北潭＞榕樹澳＞水浪窩。全程平坦路多，尾段從榕樹澳到水浪窩走石屎路，輕鬆易走，適合親子或新手郊遊。沿途有林蔭遮陽、溪澗流水，夏天不會曝曬。榕樹澳沿海有大片紅樹林，海水清澈，風景幽靜怡人，遠眺大美督風景。



日期：2-5-2021

路線：鯽魚湖 ›北潭 ›榕樹澳 › 水浪窩

時間：3小時（不包括休息和拍照）

長度：12km

交通：西貢碼頭搭94號巴士在鯽魚湖下車，回程在水浪窩搭車回西貢碼頭，或者299X到沙田市中心



注意事項：途徑榕樹澳時宜減低聲量，以免影響當地村民生活

▼按圖看清路線及沿途風景，鯽魚湖起步至榕樹澳村👇👇👇

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走到榕樹澳村，沿著林間蜿蜒小徑而走，便會來到一家士多。那個位置叫「牛魚頭」，只剩下一戶人家。老闆娘的親戚會在假日來幫忙打點，而這裡最引人注目的就是廚房的柴火。沒想到在香港還有這麼原始的煮食工具，於是我便試了柴火燒成的菜乾粥。

粥煮得很綿軟，滲透了菜乾的濃味，隱隱散發了木柴的香味，十分值得一試。還有清熱解暑的路露兜水，喝下去有點像清淡的竹蔗茅根，把全身的濕熱一掃而空。

雖然沒有豆腐花，但是吃了地道的鄉村食物，也是一種幸福。回程在小徑的一半路岔開，往海邊走，就會看到一大片紅樹林。

▼按圖看清路線及沿途風景，品嚐士多柴火菜乾粥👇👇👇

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岸邊的海水澄澈，平緩流動，微風輕拂，使人心曠神怡。遠處的大美督船灣淡水湖和乳白的觀音像遙遙相望，頓時覺得相西貢和大埔這麼遠，又那麼近。這片自然風光可媲美鹿頸一帶景色，卻又多了一點世外桃源的隱世風情。看來一般遊客應該不會走進來，只沿著小徑離開。或許，這個小角落是留給喜歡另闢蹊徑的人吧！走回小徑的石屎路，離開榕樹澳村後，沿著石屎路便會到達水浪窩，結束行山路程。

岸邊的海水澄澈，平緩流動，微風輕拂，使人心曠神怡。（一元去哪兒授權使用）

一條簡單輕鬆的郊遊路線，走起來不吃力，也能飽覽紅樹林的山水，使人放鬆心情，拋棄煩惱，值得放假一遊。特別是夏天天氣炎熱，走在林蔭間，涼風送爽，頓時暑氣全消。或許，榕北走廊就是讓山友學會體會大自然閒適生活的入門路線吧！

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