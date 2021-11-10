行山專訪｜曾比特憶低潮期壓力爆煲感激郭偉亮雪中送炭：冇佢冇我

【行山／小夏威夷徑／曾比特】憑一首《我不如》再配一個爆炸頭打響名堂的曾比特（Mike），看似樂觀開朗又貪玩，但他笑言自己也曾被壓力擊倒，每當壓力纏身也依賴糖水減壓，但近年Mike發現行山也是減壓好方法，自稱行山新手的他行過龍蝦灣，今次則與記者相約在將軍澳小夏威夷徑行山，既談行山減壓也談個人成長，細說他與Eric Kwok（郭偉亮）的小故事。



行山新手Mike認為小夏威夷徑是比較容易行的路徑，推介畀各位初哥。（鍾瑞龍攝）

作為行山初哥的Mike，形容小夏威夷徑是比較易行的一段路，而且周邊風景都漂亮，笑言要「誠意推介畀粉絲」。他透露自己行山經驗少，近日才開始接觸，是一名正宗新手，「第一次行龍蝦灣行咗約3個鐘，差唔多全部係山路。」Mike笑言行山少不了音樂，直言一個人聽音樂行山是一件賞心樂事，「但行山真係唔好聽《奔跑吧！》，因為你會真係會跑上山，會死㗎！」他直言接觸行山後發現，做運動是最能減壓放鬆，笑言自己邊行山會邊聽馮允謙的歌曲，「輕鬆嘛！最適合聽R&B（節奏藍調）」。

Mike憶起兩年多前參加《全民造星II》表現失準，幸好賽後獲Eric Kwok（圖右）在Instagram發文平反，令他非常感動。

「冇Eric Kwok，冇今日嘅曾比特」

走過小夏威夷瀑布，Mike跟記者走到崎嶇的路段時，突然沉重起來，談起兩年多前參加《全民造星II》的一件往事，「有一個回合表現失準，因為我當時扁桃腺嚴重發炎，但賽後Eric Sir喺Instagram幫我平反。」Mike當時隨即私訊他說：「Eric Sir多謝你，我真係好感動。」他更指當時已許下諾言：「願意為Eric上刀山，落油鑊！」他指Eric為他平反後，有一日Eric跟他說想帶他去見環球老闆，Mike談在這裡露出一個相當可愛的O嘴表情，表示當時非常驚訝。對Eric的提拔，他表示衷心感謝：「如果冇佢，真係唔會有今日嘅曾比特。」為何Mike經常透過不同渠道感謝Eric Kwok？大慨就是一份情義和感恩。

Mike憶述曾經壓力大得吃不下東西，幸好性格樂觀的他找到方法讓自己減壓。（鍾瑞龍攝）

遇困難，謹記勇往直前

參加《全民造星II》對Mike而言是一段寶貴經歷，雖然最終未有透過比賽大紅大紫，卻換來人生難得的抗壓「測試」。他形容當時曾壓力大得吃不下東西，幸好性格樂觀的他找到方法為自己減壓，「如果有壓力，我會去食糖水。」他笑言自己最愛吃糖不甩，「在我人生中，糖不甩佔了很多位置，在我的胃內。」除此之外，他直言每當大家面對不開心或正在經歷情緒起伏，其實做運動是很好的選擇，「推薦大家可以一邊聽《奔跑吧！》一邊跑步，希望大家好似我嘅新歌《奔跑吧！》一樣，遇到困難記得要勇往直前，向目標奔跑！」

位於將軍澳小夏威夷徑全長約3.8公里（井欄樹至寶琳港鐵站），步行需時約1.5小時，這段路沿大牛湖附近的溪流下山，走至中段便能看到小夏威夷瀑布。（網上截圖）

Mike行小夏威夷徑貼士：（1）沿途多蚊謹記做防蚊措施（2）1小心部分路段容易滑倒



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