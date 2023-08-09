DAISO｜創辦人矢野博丈傳奇人生逆轉勝　曾負債700萬變國企大老闆

DAISO以便宜價錢出售品質不俗產品的$12店DAISO，對香港人來說絕不陌生。但對於DASIO的發展史和創辦人矢野博丈的創業經歷又知道多少？看下文了解DASIO CEO矢野博丈由負債700萬的破產漁夫搖身變國際企業老闆的傳奇故事。



（圖片來源：網絡圖片）

矢野博丈 曾是拳擊選手也曾淪落為破產漁夫

矢野博丈在高中時熱衷於拳擊，曾在1964年東京奧運被選為拳擊項目的強化選手。大學在學時與妻子結婚，畢業時和妻子一同繼承，並經營海產事業。然而夫妻二人即使付出大量心升也欠缺運氣，海產事業在3年間倒閉，矢野博丈也因此負債700萬日元。

成為破產並負債700萬日元的漁夫的矢野博丈，選擇逃住東京拓展新事業。最初以書籍銷售員為工作，但同樣以失敗告終。其後矢野博丈選擇轉行，成為紙張回收員，曾獲得一段時期的成功。

在父親的介紹下，矢野博丈曾成為廣島資產家的養子，可惜在半年內告吹，生活變得更為艱困。在義兄的幫助下，矢野博丈成為保齡球館的管理人，也同時開始在住宅小區使用汽車進行流動販賣的生意，這也是DAISO的原點。

DAISO CEO矢野博丈。 (圖片來源：網絡圖片）

統一以100日元出售商品 造就成功關鍵

凡事不得不親力親為地進行流動販賣生意的矢野博丈，因為同時要照顧妻兒而時間短缺。為節省時間，矢野博丈選擇不論原有價值是多少，所有貨品均以100日元出售。

最初因價格太過便宜，不少人提出「便宜貨品一定沒有好品質」的質疑。為消除顧客的疑慮，矢野博丈決定捨棄成本的考量，只挑選有質量保證的商品。這個做法令矢野博丈的生意發展開始步上軌道，並受到超級市場的邀請，開始在該超市4樓營業，DAISO事業的第一間實體店正式登場。

日本DAISO人氣10大家居小物第5名：「萬用伸縮棍無痕掛牆貼」。DAISO的這款無痕掛牆貼吸附力特強，在廚房、洗手間等地方都可使用。（圖片來臨：AMEBO）

無懼經濟衝擊危機 瞄準商機一躍而上

日本在1990年代迎來泡沫經濟大危機，國民的生活品質和經濟能力直線下降。在大量商家相繼倒閉的情況下，瞄準國民消費能力下降的矢野博丈堅持以100日元出售有品質的商品，打響DAISO的口碑，並迅速發展。

DAISO及矢野博丈的發展，影響不少商家紛紛加入100日元店的行業，在日本國內掀起一鼓風潮。DAISO的店舖網亦覆蓋日本全國，全國分店超過3,150間，海外分店也多達約1,800間，成為行業的龍頭。

日本DAISO人氣10大家居小物第2名：「去毛粒機」。造型小巧，可輕鬆去除毛衣和襪子等的毛粒。（圖片來臨：DAISO官網）

跨兩大困境 建立純樸社風

能夠行業成為龍頭，DAISO和矢野博丈也曾跨過極大危機。在面臨海產事業破產時，矢野博丈的身體因壓力而出現嚴重健康問題，一度以為自己會就此離開世界。在流動販賣時期， 倉庫、商品、推車等曾在一夜之間因失火而全數盡毀。即使面對過大小難關，矢野博丈還是被火災嚇怕，以致及後長達1個月睡不著覺。

這兩次重大困境的經歷，令矢野博丈在經營DAISO的方針和理念上影響很大，亦建立DAISO純樸的社風。「不執著於發大財，好好努力、好好生活」便成為了矢野博丈和DAISO所有社員的工作哲學，即使DAISO現今發展驚人，純樸簡單的社風仍保持不變。

矢野博丈即使在成功後，仍保持純樸的理念，幾乎沒有怎樣出現在鎂光燈之下，不但沒有參與經濟團體，亦甚少接受採訪。雖然鮮少出現在人前，矢野博丈對DAISO的經營理念仍可在他高中同學口中得悉一二。他認為在現今世代，作為企業應該思考如何可以為人們和社會作出貢獻，這也是企業可以生存下去的不二法門。以低價出售有品質商品的DAISO，就是希望為人們和社會作出貢獻的結晶。