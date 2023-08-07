日本網民慘遇智能座廁失靈　下身被廁水沖洗不停只得一法解困境！

如果去廁所遇到麻煩，情況都幾尷尬！近日有網民在如廁期間遇上故障，座廁無法停止沖洗功能，控制器更一度顯示「藍Mon」（死機），令事主實在非常尷尬。



智能座廁在日本觸目皆是，覆蓋率高。於當地的商場、酒店、車站，都不難找到智能座廁。比起一般馬桶，智能座廁特別有沖洗功能，讓大家如廁後身體保持整潔。

日本網民慘遇智能座廁故障！

有日本網民近日於Twitter上分享自己使用智能座廁的慘痛及尷尬經歷。事主表示自己在使用智能座廁期間，智能座廁突然失靈。事主表示，當自已打算停止座廁的沖洗身體功能時，控制器突然顯示「藍Mon」（死機），讓他/她無法終止沖洗，水不斷地沖洗下身。

或許是怕離開座廁後，水會一直向馬桶外噴，會弄濕自己與其他地方，事主選擇繼續坐在座廁上被水繼續沖洗。期間，事主更看到控制器突然自動更新，並顯示Window 10的界面，感到相當驚訝。

控制器不正常時的狀態（圖片來源：Twitter@J_smallbird）

事主其後透露，發現身旁有告示顯示——「如果您無法停下來，請抬起屁股逃跑（止まらない時はケツ上げて逃げろ）」。不過，就未有在帖文表示自己最終如何處理或脫離險境。

NEXCO中日本旗下的其中一個服務區（圖片來源：Nexco中日本）

從圖中所見，其他在正常狀態時的控制器，都顯示「Nexco中日本」。記者翻查資料，發現Nexco中日本為中日本高速道路株式會社的簡稱，相信事主有機會是在高速公路服務區（休息站）的公廁裡遇上事故。

（圖片來源：Nexco中日本）

網民：拔掉插頭最直接

不少網民得悉事主慘遭智能座廁「凌辱」後，紛紛表示關心。有網民表示，Windows 10不時故障，但未有想像過會在廁所裡的裝置發生。另外，有網民指，智能座廁應該有開關掣讓人直接關上。若沒有，則應直接拔掉插頭。