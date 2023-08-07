內地網紅分享香港不適合窮遊　6大位洞悉物價昂貴1支水要港幣9蚊

內地網紅在小紅書分享遊港感受，指香港不適合窮遊。6大位已洞察到香港物價昂貴。



自兩地通關後，中港旅客往來頻繁。常聽到周遭的市民分享內地食、玩、買好去處，開大灣區銀行戶口、開通內地手機號碼的程序等。內地又有不少訪港旅客深度遊香港，四處到旅遊熱點、特危色小街、背靠維港打卡等。種種個人遊體驗分享遍地開花。

有內地網紅（其小紅書帳號粉絲有62.2萬）分享一下在港旅行的感受，指「香港不適合窮遊」，列舉旅行途上生活食買玩例子。

（圖︰截至小紅書泰國77Seven）

【1】的士費貴！

起錶都HK$27了，的士一路行，心跳一路快，的士錶快跟上心跳。從香港國際機場到尖沙咀約$280，練習多走路或者划算一些。

現時市區的士收費（港幣）首 2 公里或其任何部分$27，其後每 200米或其部分/每分鐘等候時間或其部分每跳$1.9（直至應收款額達$93.5）；在應收款額達$93.5後，每跳$1.3。

【2】酒店房貴！

香港酒店，那些算不上十分豪華的酒店價格，驟眼看房價已經好貴。網紅舉例尖東麼地道千禧新世界酒店（5星），城景房30 平方米，每晚要¥3,000人民幣（7月31日至8月3日，3晚，2人）（折合約HK$3,312），但都已經訂畢。

搜索酒店房價格價網，尖東千禧新世界酒店城景房每晚低至HK$1,627（連稅）。

（圖︰截至TRIVAGO）

【3】飲品貴！

便利店蒸餾水/礦泉水1支要HK$9、烏龍茶1支要HK$16.5。飲品售價貴，不敢買。

【4】香煙貴！

櫻花味香煙承惠要HK$88/包，網紅說如果煙癮大的人，最好自攜香煙。

【5】食飯貴！

街邊普通一間餐廳V&B Cuisine，吃咖喱牛腩飯HK$70、叉燒飯HK$65、凍鴛鴦HK$14、咖喱牛腩煲HK$108等6菜、2飲品要HK$563。

來港旅遊一天人均HK$500-1,000，香港好玩、好逛，但食、住、行物價太貴，包括吃飯、交通、酒店，不用說額外購物，買東西，那些都不便宜。

【6】樓價貴！

香港地價貴，寸土寸金，賣樓按呎賣。舉例天璽，建築面積883呎、實呎670，要HK$2,388萬。看見廣告寫上六星豪宅、富人身份象徵，叫人大開眼界。

不少網民在影片下留言，有些人有共鳴覺得香港物價樣樣貴，部分香港人詨假都往深圳消費，在香港生活的人，心累，工時長，賺的都不夠生活基本開銷；亦有人覺得太誇張，沒有所說的昂貴，不要「為黑而黑」，不要誤導觀眾。

按圖有網民留言▼▼

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大家覺得香港的物價有哪些是便宜的呢？