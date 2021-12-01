元朗信芯園新設日式主題區！超美紫藤花隧道/櫻花園/籐籃吊椅打卡

【元朗信芯園】元朗信芯園在12月中重開！元朗信芯園重開後加設了不少日式打卡位，包括超美紫藤花隧道、櫻花園、籐籃吊椅、鳥居、紙傘牆，全部都超唯美！百合、劍蘭等春季花朵亦即將開花，在歷經夏季大雨令信芯園3萬呎向日葵花海被水浸壞而要暫停開放，今次重開更將會展出新花種。即看賞花攻略、打卡位、交通方法及其他詳情。

元朗信芯園將重開 百合/劍蘭將開花 即看賞花攻略/打卡位

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（信芯園農莊圖片）

12月重新開放 加設日式夢幻打卡位

最近元朗信芯園在Facebook以及Instagram專頁透露，元朗信芯園已於12月12日重新開放，自10月因颱風令到農田受損而要暫停開放後，信芯園再有開放消息。

今次元朗信芯園重開後加設了不少日式打卡位，包括超美紫藤花隧道、櫻花園、籐籃吊椅、鳥居、紙傘牆，全部都超唯美，一秒置身日本旅行！在紫籐和玫瑰隧道下散步拍照十分浪漫，超有日本特色之餘亦可影到打卡靚相。

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10月颱風浸壞向日葵花海 重開2款新花種將盛放

元朗信芯園表示在12月重新開放後將有新花種，包括香水百合和彩色劍蘭。信芯園指今年有很多新品種的劍蘭，在開花時將會開出五顏六色、十分鮮艷的花朵，信芯園亦指第一階段百合、劍蘭尚在生長中，大家可以再耐心待至1月等花朵盛放才前往打卡，想知信芯園最新花況，記得留意專頁！

（下圖為2021年年頭圖片）

元朗信芯園

時花：百合、劍蘭（未完全盛開）

地址：元朗新田

開放日期：2021年12月12日起至另行通知

開放時間：08:00-18:00

交通：元朗港鐵站乘76K巴士或紅色小巴17號，在「石湖圍」下車後，沿大水坑步行進內

