【酒店Staycation】半島酒店推出酒店Staycation快閃優惠，入住豪華客房，包3餐酒店餐飲連下午茶，人均均一$1,639，而且星期六日適用！即看內文查看優惠詳情。
聖誕酒店自助餐｜高質酒店自助晚餐推介 任食生蠔/龍蝦/鵝肝/蟹腳5大聖誕酒店Staycation優惠 $780起可6人入住 氣球佈置/酒店餐飲聖誕Staycation優惠｜11大酒店聖誕優惠人均$390起 包自助餐/餐飲
半島酒店Staycation優惠 入住食三餐定價人均$1,639 星期六日適用
半島酒店聯乘KKday推出3大酒店Staycation套票快閃優惠，可入住半島酒店豪華客房，享用早餐及外賣下午茶，自選豪歎房內晚餐、餐廳晚餐或自助午餐，價格由$3,278起，人均只需$1,639起，套票均以均一價發售，而且星期六日適用。
1. 豪華客房+早餐+房內晚餐+外賣下午茶，HK$3,278
2. 豪華客房+早餐+晚餐+外賣下午茶，HK$3,388
3. 豪華客房+早餐+自助午餐+外賣下午茶，HK$3,498
優惠將於2021年12月20日下午1時起，至12月27日下午11時59分期間開賣，可選擇入住日期為2022年1月2日至3月31日。
今次半島酒店快閃優惠，將於KKday官方網站及應用程式發售，如有興趣可前往查詢詳情。