【酒店Staycation】半島酒店推出酒店Staycation快閃優惠，入住豪華客房，包3餐酒店餐飲連下午茶，人均均一$1,639，而且星期六日適用！即看內文查看優惠詳情。

半島酒店Staycation優惠 入住食三餐定價人均$1,639 星期六日適用

半島酒店聯乘KKday推出3大酒店Staycation套票快閃優惠，可入住半島酒店豪華客房，享用早餐及外賣下午茶，自選豪歎房內晚餐、餐廳晚餐或自助午餐，價格由$3,278起，人均只需$1,639起，套票均以均一價發售，而且星期六日適用。

1. 豪華客房+早餐+房內晚餐+外賣下午茶，HK$3,278

2. 豪華客房+早餐+晚餐+外賣下午茶，HK$3,388

3. 豪華客房+早餐+自助午餐+外賣下午茶，HK$3,498



（半島酒店圖片）

優惠將於2021年12月20日下午1時起，至12月27日下午11時59分期間開賣，可選擇入住日期為2022年1月2日至3月31日。

（半島酒店圖片）

今次半島酒店快閃優惠，將於KKday官方網站及應用程式發售，如有興趣可前往查詢詳情。