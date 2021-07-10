日本有近2000個紀念日？貓之日有限定貓咪商品　肉之日有和牛優惠

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如果你經常留意日本的情報，可能會聽過貓之日、肉之日等紀念日。事實上，日本365日都有不同的紀念日，每天都在慶祝各種事情！日本有一個名為記念日協會的民間組織，讓不同的組織、企業，甚至用個人名義去登錄紀念日，早在2017年年末就有1,800個記念日被認定。

日本的紀念日主要有兩種形式而創立，一種是取自日語諧音，像是1月5日的1發音是ichi，而5是go，拼合起來跟士多啤梨的日語發音ichigo相同，所以1月5日就成為士多啤梨之日了！另一種則是按該物品、團體等成立之日，像是日本偶像團體乃木坂46正式CD出道那天就被登記成乃木坂46之日。

了解過日本紀念日的文化，那麼日本有什麼著名的紀念日呢？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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日本的紀念日五花八門，不管是慶祝什麼，或是來自什麼典故，像日本人一樣時刻懷抱著對事物感恩的心也是不錯的。而且，在這些日子可以拿到一些好處，也讓每天平凡的日子更加有趣呢！

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