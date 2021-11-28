超震撼日本絕景「達摩夕陽」　冬日限定傳說級別的幸福美景

許多喜愛日本旅遊的讀者們應該都深刻明白，日本四季分明，同樣的富士山能在春夏秋冬各自覓得不同的絕景，而今天我們就要來介紹在日本冬季限定的一種自然美景：「達摩夕陽」，一起來認識一下吧！



日本冬之絕景「達摩夕陽」是什麼？

如果能在旅行途中看到神奇的景致，那麼似乎就能擁有為未來帶來好運的魔力！而冬日限定絕景的「達摩夕陽」，指的就是在冬季時刻因為一些自然條件之下，讓太陽在下山的時候產生折射，遠遠看去像是有一個渾圓的「達摩」一樣。

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除了落日西沉本身就擁有的浪漫氛圍之外，因為科學原理而造成的奇特景致，更是被賦予傳奇般的意境。日本的達摩文化起源很早，延伸至今已成為家家戶戶都會購買的吉祥物，能夠祈求生意興隆、消災解厄。然而各種造型的達摩擺設，都比不上大自然所創造出的達摩奇景。

特殊「達摩夕陽」景觀形成的原因

由落日與海洋交織成的達摩夕陽，可說是冬日才能親眼見到的幸運景色。其中形成的原理，是因為冬季的海水會比空氣溫暖，而交接面溫差所形的水蒸氣就會造成光線折射，好像有兩個太陽要蹦出來一般。

更幸運的地方在於，要看到十分完整、圓通通的夕陽，也要沒有多餘的雲來攪局。加上落日消失的時間特別快，在驚呼聲之中就迅速沉落，讓人來不及捕捉這奇蹟的一刻。

在日本，能欣賞到日出跟日落的地方，都有機會可以見到這樣的奇景。不過在高知縣宿毛灣的達摩夕陽，被列入了「日本夕日百選」之中，更有「幸運夕陽」之稱，在11月中旬到隔年2月中旬，是欣賞宿毛灣達摩夕陽的最佳時機。又或是在9月下旬至隔年3月中旬，於高知縣東部的室戶岬，也能捕捉到如此迷幻的景色唷！

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一起來尋找幸運的達摩夕日吧

雖然因為疫情已經有一年多的時間沒辦法前往日本，祈禱未來一切能平安度過，我們再一起前往日本找到這樣神奇的美景吧！

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