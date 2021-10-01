日本祭典13款經典流行美食　唔止章魚燒炒麵　炸意粉有無見過？

日本各地無論春夏秋冬都喜愛舉辦祭典，其中超知名的祭典如：京都「祇園祭」、大阪「天神祭」、東京「神田祭」，簡直熱鬧非凡！而說到日本祭典就不能不提，在會場中一間接著一間擺的攤販小吃「屋台」了！小販們大多會販賣章魚燒、日式炒麵、朱古力香蕉等傳統小吃，只要參加過一次祭典，實際品嘗這些食品，並體驗過祭典的歡樂氣氛後，一定讓人記憶超深刻！

這次小編採訪到負責舉辦活動、在祭典會場推出攤販，以及美食企劃等活動的社團法人關西餐飲協會（社団法人 関西ケータリング協会），下面就將日本祭典攤販的小故事和最新的新型冠狀病毒對策等，一起介紹給各位！



日本祭典的攤販是怎麼來的？一起看看小故事！

自古以來日本流傳著「八百萬神明（八百万の神）」的信仰，相信這個世間所有事物都有神明寄宿其中，而為了表達對於神明和自然的感謝，便會舉行祭典，至今在日本各地仍以各種形式持續這項傳統。

在日本的祭典中，會設置許多被稱為「屋台（攤販）」的路邊攤。屋台指的就是設立在路邊或是路上，以站著販賣為主的小店。日本的屋台起源可追溯至1715年，據說是為了讓當時的工匠和職人們填飽肚子所設立的，而現代的屋台起源則是在第二次世界大戰之後，從東京都心普及的黑市演變而來。黑市是以比正規價錢還要高的價格，非法販賣日用品和食材等日常生活必需品的市場，當時就算沒有祭典時也會有許多小販擺攤，但基於食品衛生問題，在相關規定變嚴格後，攤販慢慢地消失在日常生活中。但是在傳統祭典、及地方活動的時候，會發放限期營業的許可。

點圖了解祭典的經典和最新的特色小食▼▼▼

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而祭典中會有許多攤販聚集的原因，是因為神明最喜歡人們聚集、熱鬧的地方，有許多美食的攤販和遊玩場所，就能吸引更多的人聚集在一起。許多觀光客前往日本旅遊時，也可以到祭典感受一下日本特有的氣氛喔！

還有掀起最新的話題及不同地區有所差異特色祭典小食▼▼▼

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日本祭典的攤販小吃9選！

第一次到祭典的會場的話，一定會對於攤販的數量和種類感到驚訝。不過這次嚴選了幾樣其中超美味、一定不可錯過的攤販經典小吃介紹給大家，當下次參加祭典時，一邊品嘗小吃一邊享受熱鬧氣氛吧！

另外最近為了防止疫情蔓延，攤販也設置了防止飛沫的擋板、以及消毒液．其他店家準備的各種防疫對策也會一併介紹。

1. 軟呼呼的口感，日本經典小吃——章魚燒

在小麥粉麵糊裏加入章魚、蔥花等配料，再做成約3至5公分左右球狀的章魚燒。大部分攤販都是會以有蓋子的塑膠盒，附上牙籤來提供。章魚燒發祥於大阪，現在已成為祭典中絕對會出現的小吃，這幾年也成為觀光客們喜愛的日本料理之一。在到處都排隊的祭典攤販中，因為可以買來一起享用因此受到大家歡迎。不過剛做好的章魚燒裡面非常燙舌，吃的時候要小心唷。

每家攤販的防疫對策都不太一樣，最近都是以酒精消毒手套、並且調理的時候都帶著口罩或是防護面罩。

2. 量多豐盛！美味醬汁讓人肚子咕嚕咕嚕叫——日式炒麵

日式炒麵主要是以中華麵為底，加上豬肉、蔬菜等配料一起下鍋炒，再用喼汁為底的日式醬汁來調味。祭典的日式炒麵攤販是在大鐵盤上一次製作大份量，常也有許多路過的人，因為誘人的醬汁香味而忍不住購買。

最近的防疫措施是以酒精消毒手套、並且調理時都帶著口罩或是防護面罩（依店家而有所不同）。

日式炒麵不光是份量豐富，每一家的配料都有所不同，也有不使用炒麵醬汁改用鹽味醬汁的攤販。依照自己喜歡的配料調味來挑選店家，也是逛祭典時讓人期待的事！

3. 可口又多彩亮眼的外觀——朱古力香蕉

祭典攤販小吃中也販售甜品，雖然有十多種不同的種類，但其中之一最有名的就是「朱古力香蕉」。是日本首創的甜品，用大量朱古力包覆香蕉，再用彩色糖碎來裝飾，可以單手拿著邊走邊吃也是人氣理由之一。

最近為防止疫情蔓延，都是個別包裝好來販賣（依店家而有所不同）。

4. 日本夏天的經典冰涼甜品——刨冰

日本清涼甜品的代表之一刨冰，在日本夏季人氣高漲，甚至在市面上也有開設許多專賣店。而攤販刨冰則是逐漸推出以使用天然冰、或是在糖水方面下功夫的進化型刨冰，除了基本的士多啤梨、哈密瓜口味外，還有日本和風的抹茶口味，最適合買了邊走邊吃邊逛祭典！

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5. 剛炸好酥脆外皮——日式炸雞塊

在任何祭典中都擁有超高人氣的「日式炸雞塊」，雖然常常出現在一般家庭的餐桌上，但是攤販販售時，會將味道偏向於醬油和胡椒等較重鹹的口味。

在祭典上常會有向神明供奉日本酒的儀式，同時日本人也會跟著在攤販處小酌幾杯，為了搭配酒類，攤販會在食物味道上更下功夫。另外為了讓人能方便邊走邊吃，通常都是將炸雞塊放進紙杯販賣，再用竹籤戳著吃比較多，依照地區以及店家各自的調味方式都有所不同。

另外每個攤販對於防疫對策都不太一樣，有些會使用酒精消毒手套、並且調理時都帶著口罩或是防護面罩等等。

6. 酸甜滋味讓人上癮——蘋果糖

蘋果糖是以糖漿或麥芽糖包覆整顆蘋果，並且插上竹籤方便手拿的水果甜品。香甜麥芽糖和蘋果清爽口感搭配絕佳，是個日本祭典中具代表性的小吃之一。可愛外型和顏色特別受到女生和小孩子的喜愛，除了蘋果之外，還有士多啤梨、杏桃、葡萄等不同種類的糖果。最近攤販為了衛生管理，大多都是一個個用小塑膠袋包起來販賣（依店鋪而有所不同）。

7. 輕飄飄入口即化——棉花糖

白色或淡粉色，就像雲朵一般的形狀，入口即化的棉花糖也是祭典中的代表小吃之一。將砂糖加熱融化，弄成細絲狀後用竹籤捲起來，就慢慢變成了塊狀的棉花糖。現在的棉花糖還有七彩繽紛的顏色，或能使用螢光棒來發光，無論是口味或是樣式仍持續再進化中。

雖然每家攤販作法有些不同，但最近多是以一個個棉花糖包裝起來販賣的方式比較多。

8. 溫和甜味讓人一口接一口——雞蛋糕

很像小鬆餅的雞蛋糕，不光是只有祭典的攤販有賣，在東京淺草等觀光景點也是人氣的點心。可以一口吃下的尺寸方便享用，蜂蜜和砂糖的樸素甜味非常適合當作日常點心。

另外可以邊走邊吃，最棒的就是還能分給朋友一起享用，有些店家還會使用以日本動漫為主題的模具來製作特殊造型。以前店員會直接用手抓進袋子裏包裝，最近許多店為了保持衛生，都是用專門的小鏟子來放進袋子裡。

9. 香氣撲鼻讓人胃口大開——燒粟米

在夏日的祭典中，使用當季盛產粟米的燒粟米也是不可缺少的小吃。塗上醬油醬汁，經過炭火加熱後散發出誘人香味，甜鹹滋味和多汁口感是燒粟米的最大特色。邊吃著燒粟米邊逛祭典也是日本祭典常見的場景之一，每個攤販防疫方法都有些許不同，現在多以酒精消毒手套，在調理時都會配戴口罩或面罩，並且都採用個別包裝來販賣。

日本網路新流行？ 目前最新的話題攤販小吃2選

上面介紹了許多經典攤販小吃，接著就來介紹最新的進化型攤販小吃！看起來很像時尚酒吧會出現的炸意大利麵條，和會發光的飲料，外型令人超驚豔！

1. 恰到好處的鹹度和酥脆口感，現正大流行——炸意大利麵條

將意大利麵油炸後加上調味而成的炸意大利麵條，細長的形狀和酥脆口感是最大魅力。方便讓人拿著邊走邊吃，恰到好處的鹹味適合拿來下酒，現在日本各地的祭典攤販都可以看到它的蹤影。

2. 閃閃發光的外觀超吸睛——燈泡汽水

在燈泡型的容器中倒入色彩鮮豔飲料而成的燈泡汽水，原本是來自韓國，而在傳入日本後，吸睛外型也受到日本年輕人的喜愛，最近開始在祭典的攤販也能買到。喝完的容器還可以放小東西拿來當作裝飾品，和提倡環保的現代理念相符！

因地區或是祭典不同，名字也有所不同的攤販小吃！

日本全國有數也數不清的祭典，在關東、關西、北海道等地區攤販的小吃也會有所差異。同樣種類但名字不同，或同樣名字內容物卻不同，接著就來介紹這些地方上的獨特小吃。

1. 同樣都是「花枝燒」，但外觀跟口味都不一樣！

在日本各地都很受歡迎的攤販小吃花枝燒，在關東指的是整隻散發醬油香味的烤花枝，但在關西則變成了類似大阪燒的小麥粉製「粉物（麵粉製食品）」，使用小麥粉混合花枝腳，再用兩片鐵板夾起來燒烤。

2. 是美式還是法式熱狗？地區不同名稱也有所不同

美式熱狗是將熱狗插上竹籤，再蘸上用小麥粉製作的麵衣後油炸，並加上番茄醬或黃芥末醬而成。在北海道東部地區是在外皮上沾滿砂糖，並叫做法式熱狗。而關西偏西地區的祭典攤販上也常有這種小吃，但叫做「筷子卷（はしまき）」。是為了讓人能夠邊走邊吃，將大阪燒弄成薄薄的形狀再使用筷子整個卷起來享用。

近年的防疫措施和最新衛生防護方法

雖然各個祭典都有所不同，近年來在會場各處都有擺放消毒液，工作人員都會佩戴口罩，並且入場客人全程都要佩戴口罩、並盡量不要大聲交談。衛生防護方面，冷藏或是冷凍設備都設置溫度計，設置工作人員可以洗手、消毒的流水式洗手設備等，讓人可以安心的在祭典中遊玩。

感受日本傳統氣氛，吃著各種不同攤販小吃才是祭典中最大的醍醐味。將一般常見的小吃改良，每年都會誕生不一樣的美味佳餚，下次參加日本祭典時，記得走遍所有攤販，吃遍所有想吃的攤販美食吧！

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