九巴免費搭車日｜指定巴士路線免費搭！附路線/日期/一日遊攻略

【九巴免費搭車日】九巴免費搭車日再現！九巴於12月底推免費乘車郊遊日，指定路線免費搭，全港市民當日可以免費乘搭九巴路線96R，來回鑽石山及黃石碼頭。平時一程要成20幾元，現在在聖誕期間指定日子出遊可以免費搭！

九巴免費搭車日｜指定巴士路線可免費乘搭 即看路線/日期/一日遊攻略

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九巴免費搭車日｜熱門假日郊遊線推免費乘車日

九巴聯乘本地初創保險科技公司YAS微保險推免費乘車郊遊日，全港市民可在2021年12月26日全日免費乘搭96R九巴路線！

96R九巴路線是熱門的假日郊遊路線，來往市區鑽石山站同西貢嘅黃石碼頭，途徑多條熱門行山路線和郊遊熱點，例如大網仔、北潭涌、上窰、北潭凹、黃石碼頭，96R巴士為假日特定路線，大家當日可以乘車去西貢郊遊兼去一日遊！

（示意圖，資料圖片）

九巴免費搭｜九巴路線96R一日遊攻略

九巴路線96R由鑽石山站開往西貢黃石碼頭，車程全長30.9公里，行車時間約為80分，全程收費為20.3元，平日只於星期六、日及公眾假期提供服務。

九巴路線96R會途徑多條熱門行山路線和郊遊熱點，大家可以趁機會走訪西貢各處，發掘香港景點，行程包括志蓮淨苑睇佛寺、彩虹邨打卡、去西貢露天Cafe等等，由市區玩到郊外！

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96R 鑽石山站↔️黃石碼頭 免費乘車日

免費乘車日：2021年12月26日

服務時間：（往黃石碼頭）07:30 – 18:20；（往鑽石山站）08:50 – 19:30

備註：九巴會預留車務資源及加派外勤人員，並會在車頭位置提示乘客有關優惠

