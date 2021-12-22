紀念梅艷芳逝世18周年12.30免費搭電車　附香港親子一日遊好去處

電影《梅艷芳》上映至今票房已接近6,000萬，電影公司為答謝香港人支持，特別在12月30日包起全線超過130班次電車，全日請廣大市民免費乘坐。各位爸爸媽媽記得帶小朋友來遊一日電車河！



由王丹妮、古天樂、林家棟主演的電影《梅艷芳》，由11月上映至今票房已接近6,000萬。電影公司為答謝香港人支持，特別在12月30日，梅姐逝世紀念日，包起全線超過130班次電車，全日請廣大市民免費乘坐，作為《梅艷芳》送給香港人的一份禮物。天下午，電影《梅艷芳》女主角王丹妮、導演梁樂民和電影公司老闆江志強將現身以「12.30情懷未變 依然掛念」這份心情，一同坐上極具香港特色的電車，跟大家道謝。

各位爸爸媽媽除了可以和小朋友搭電車遊覽港島，亦可以順便去港島親子好去處玩足一個下午！位於香港摩天輪及AIA Vitality公園的冬日摩天輪嘉年華活動最近開幕，大家可以乘坐電車到「畢打街」經天橋前往。冬日摩天輪首度加入多款大型浪漫歐洲聖誕燈飾、與Calioo合作呈獻的Pop-up傳統聖誕市集、一系列大受歡迎的歐式攤位遊戲，及超過三十萬萌爆毛公仔可供贏走。場內有10多個攤位遊戲，除了有傳統的牛奶樽、射籃遊戲等等，還加入了大板牙遊戲，容易挑戰成功！場內亦有旋轉木馬、充氣滑梯、碰碰車等遊戲供小朋友們遊玩。門票現已在zicket網站公開發售。

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除了冬日摩天輪，爸爸媽媽亦可以帶仔女去灣仔海濱行，全長73公里的維港海濱最近逐步翻新，除了設有Chocolate Rain戶外壁畫長廊及霓虹燈打卡位外，亦有「HarbourChill海濱休閒站」，內有約1,800平方米的草坪空間有多個休憩位置，還有鞦韆可以搵，更加可以親子野餐。乘搭電車到「杜老誌道」再行過去灣仔海濱即可。

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灣仔海濱水上運動及康樂主題區﹙第二期﹚今年12月24日起更加提供水上單車租用服務，大家可以體驗於維港內「踩艇仔」欣賞維港景色。遊樂區共提供20隻腳踏船，分為二人船及四人船，腳踏船現已開放供市民預訂，每節45分鐘，二人船每節200元，四人船為280元。不過新開張期間設有優惠，市民最多可享半價。開幕期間四人船最平$140起，營運時間由上午10時至下午6時。遊客登船前必須穿着救生衣，18歲或以下人士必須由一名18歲或以上人士陪同才可登船。

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