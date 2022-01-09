航空公司又出事！最近有一位曾乘搭美國西南航空（Southwest Airlines）的女乘客，稱其攜帶的寵物狗法鬥犬在坐飛機途中中暑，惟機組人員不懂變通，堅持不讓狗隻出寵物袋，最終害法鬥犬身亡。事主怒轟要提告，指控西南航空機組人員謀殺她的法鬥犬。



航空公司堅守不讓寵物出袋 寵物狗飛機上斃命 事主怒轟謀殺提告

上月乘搭美國西南航空的女乘客Courtney Cipar，就帶著3歲半的法鬥犬Charlie從納什維爾飛往費城，首趟飛行過程中她被告知法鬥犬出現中暑狀況，因此她要求打開空調，惟第二趟時法鬥仍然一直喘氣，事主束手無策下，欲打開寵物袋讓法鬥出來透氣，但遭到機組人員阻止。

（圖片來源：Southwest Airlines）

機組人員更威脅她堅持讓狗出袋，飛機將即時掉頭折返，取消她的機票同時，更會拖累整個航班延誤。面對愛犬的情況愈加嚴重，Courtney Cipar強調繼續困袋她的狗就會死，但都不獲理會，法鬥犬最終因中暑引起癲癇發作而喪命，令她非常心痛與憤怒。

（圖片來源：FB@Courtney Cipar）

Courtney Cipar在Facebook上怒轟控航空公司並打算提告，譴責公司政策頑固，認為航空公司必須修正動物在飛機權益上的法律，又稱航空公司若多一點同情心，就可以避免這類情況重次發生。貼文獲得不少網民支持，對法鬥身亡感到惋惜，並斥航空公司冷血。

Courtney Cipar於貼文中表示，法鬥Charlie是她最要好及無可取代的旅遊夥伴，其滑稽的動作和擁抱，陪她渡過許多可怕時光，聖誕節前夕失去愛犬令人心碎。不過，事主雖然聲稱法鬥是因中暑而死，但屍檢報告目前仍未確認真正死因。西南航空則力挺員工只是遵守規定處理事件，更指為了乘客的安全與舒適，寵物會被安置於通風良好的籠內。