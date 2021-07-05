撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-07-05 07:00

疫情持續超過年半，相信大家都十分掛念去旅行的日子！最近網民於Facebook群組《90年代回憶》討論搭飛機的瘀事，內容十分千奇百怪。《香港01》旅遊記者為大家整理了12件搭飛機瘀事，讓大家回味去旅行的時光。

網民於Facebook群組《90年代回憶》討論「一人一個兒時坐飛機瘀事」，超過300個留言大談搭飛機遇到的搞笑經歷，當中不少尷尬又好笑。👇👇👇點擊圖片睇睇12件搭飛機瘀事👇👇👇

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💡同場加映1：網民分享7個小學帶飯窩心回憶💡

網民於Facebook群組《90年代回憶》討論帶飯回憶，當中不少人都用過款式老土的飯盒，更有人嫌棄過家人煮的飯。不過長大後才明白家人的用心，但想食時已經不能再食了，令人懷念小學的時光。👇👇👇點擊圖片睇睇7個長大後才懂的帶飯窩心回憶👇👇👇

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😭同場加映2：00後不認識的8款經典零食😭

有連登網民在飲食台發帖，題為「十大歷史地位被00後嚴重低估嘅小食」，討論被00後遺忘及低估的經典小食，記者也整理一些的幾乎被遺忘的經典懷舊小食。當中不少是80後、90後學生時代一定吃過的小食，例如放學後醫肚必備的撈冷麵，真係講起都好想再食！👇👇👇有款宵夜美食最多網民集氣想佢回歸！點下圖即睇00後未聽過的8大經典小食👇👇👇

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