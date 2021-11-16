深水埗Cafe｜木系小清新寵物友善餐廳　必試竹碳貝果/生酮餐/甜品

【深水埗美食】想與家中毛孩度過休閒時光又有新選擇了！深水埗一間開業不久的小清新餐廳，木系風配上招牌貝果打卡一流，而且還是寵物友善餐廳，更設有寵物餐點！



（圖片來源：IG@haa3him1）

位於深水埗的「哈欠」開業不久，是一間以木系小清新風格為主題的餐廳。餐廳門口位置以淺木色為主色調，設有一列L字型木製長椅，配上餐廳Logo上打哈欠的小男孩，氣氛休閒，是個一流的打卡位置。

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餐廳內部以淺木色為主調，配合麻質及木製裝飾和傢俱，營造出日式文青小清新的感覺，還有一整片大型落地窗讓自然光可以透進室內，整體環境更為開揚。

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哈欠主打日式輕食、小食、甜品及特飲。招牌菜式麻麻雞絲貝果（$78）非常吸睛，用竹碳貝果加上蛋黃及麻辣手撕雞絲，食用時蛋黃更會流入雞絲中，賣相及配搭都非常特別。

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另一個招牌菜就是韓式泡菜牛肉伴飯（$118）。這款主食更可以製成生酮版本，除了米飯會改成蒟蒻米，韓式辣醬亦會改成適合生酮者食用的醬料炮製，別有巧思。

哈欠又提供不同特色輕食、小食及甜品。包括咖啡爆脆大隻豬拌烏冬（$108）、炸蕃薯條配黑松露醬（$78）、芝芝牛肉貝果（$78）、榛子朱古力牛角包窩夫配朱古力雪糕（$98）、草莓Mojito（$58）等等。

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哈欠同時是一間寵物友善餐廳，設有兩款寵物餐點：迷迭香煎三文魚（$68）及迷迭香煎雞肉（$68）。貓店長更會不定時出現巡視業務，非常可愛。

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哈欠

地址：深水埗青山道3-5號建新大廈地舖

電話：2386 8837

營業時間：12：00-21：30

