新手行山｜金山家樂徑短程易行遠眺大帽山　沿路有獼猴出沒勿餵食

金山家樂徑位於新界中部的金山郊野公園內，沿九龍水塘北面的金山路便可到達起點，終點也在金山路，接近孖指徑的南端。

長度：1公里 時間：0.5小時



​起步不久會遇上分岔路，遊人應沿石階上行，否則只會回到大埔路。由於要一口氣走上四百多級，所以只適合略有行山經驗人士。

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而且上石級不要太急，沿途可時而回望彷如鏡子的九龍水塘，或細賞孖指徑和獅子山一帶的青蔥山巒。接著會再遇上分岔路，兩者擇一都可到達終點。家樂徑沿路會有獼猴在樹上穿梭，假如想走在叢林中，感受自然，可取道此徑從金山前往城門水塘。

設施：資訊牌、涼亭、野餐地點。



交通資料

起點：乘搭九巴72號（於港鐵太和、沙田、大圍或荔枝角站上車）或81號（於港鐵沙田、太子或柯士甸站上車），在石梨貝水塘站下車，沿麥理浩徑第六段（金山路）步行約20分鐘便可到達起點。

終點：沿麥理浩徑第六段（金山路）步行約30分鐘返回石梨貝水塘站，乘車離開；或朝另一方向前往城門水塘，於城門郊野公園入口乘搭專線小巴82號到荃灣。



注意事項：沿途遊人或會遇上在金山聚居的獼猴，除要留意自身安全，亦要謹記不可隨意餵飼。



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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：金山家樂徑】

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