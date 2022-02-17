【通關入境】全球多個國家即將或已經通關，容許觀光客入境觀光。本文介紹英國、澳洲、新西蘭、加拿大、日本、台灣、新加坡等熱門旅遊國家及地區旅客入境條件及通關日期詳情一覽，並詳列當地最新旅遊限制措施，準備爆發「旅遊魂」的「旅朋友」們，必留意內文詳情！

通關入境｜13大國家/地區通關入境懶人包｜旅客入境條件/通關日期

通關國家/地區【1】韓國

韓國去年11月開始實行「與病毒共存」措施，並逐步放寬海外人士入境檢疫限制。由今年3月起，只要符合1個條件就可以免隔離入境！

詳情：韓國入境│韓國即將放寬入境限制！符合1個條件即可免隔離入境

（圖片來源： Unsplash）

通關國家/地區【2】日本

日本政府計劃3月起放寬入境限制，部份國家及地區完成接種3劑疫苗入境免隔離，其他地區人士的隔離日數亦會大幅縮減，去日本旅行有望！

詳情：日本通關｜公布3月放寬入境！隔離3天可入境/指定地區打3針免隔離

通關國家/地區【3】台灣

消息指，台灣政府或考慮大幅放寬入境限制，擬於今個月中起逐步鬆綁邊關措施，最快今個月底1類人士可以入境，同時隔離日數亦會將大幅縮減。

台灣通關日期： 擬於2022年2月中逐步放寬

台灣入境條件：台灣通關│台灣擬逐步放寬入境限制 1類人士最快入境！旅行現曙光

通關國家/地區【4】新加坡

新加坡去年8月中旬開始，准許香港旅客毋須隔離檢疫入境新加坡，惟短期逗留旅客需在入境前須申請航空通行證（Air Travel Pass） 。當局由2月底起，再把香港列入稱為「VLT」的疫苗接種者旅遊通道，已完成接種疫苗的旅客可申請免檢疫入境，手續較申請航空通行證方便，而且不限制入境目的。

（圖片來源：Unsplash）

新加坡通關日期：2021年8月20日；2022年2月22日起接受以VLT申請入境

新加坡入境條件：

1.香港旅客入境新加坡無須通過隔離檢疫

2.被納入「疫苗接種者旅遊通道」（Vaccinated Travel Lane ）的國家或地區在完成接種疫苗後可在入境後無需隔離； 需在登機前48小時內及抵達後接受病毒檢測

3.被納入「互惠綠色通道（Reciprocal Green Lane）」的國家，可入境新加坡作商務或公務出差，須接受以下條件：

-登機前72小時內及抵達後接受病毒檢測

-在帶有連接衛生間的非住宅地址保持自我隔離，直到收到陰性檢測結果

-在新加坡逗留期間，遵守入境申請時申報的 14 天旅行行程

-禁止使用公共交通工具上下班

4.未接種疫苗者不能入境新加坡



通關國家/地區【5】英國

英國政府上月宣布放寬防疫限制措施，從2月11日淩晨4時起，任何入境英格蘭或蘇格蘭的旅客，若已完成接種2劑新冠疫苗，將毋須強制接受病毒檢測，而未接種的旅客亦毋須接受自我隔離檢疫。

（圖片來源： Unsplash）

英國通關日期：2022年2月11日

英國入境條件：

1.出發前14天完成接種疫苗人士入境英國後， 可豁免隔離及毋須強制接受病毒檢測

2.未接種疫苗者毋須進行自我隔離檢疫，並須於第2天及第8天接受病毒測試

3.任何旅客切須提供48小時內的新冠病毒陰性PCR檢測結果



通關國家/地區【6】澳洲

澳洲官方早前公布，國內Omicron變異病毒株感染個案趨穩定，今年2月底前可以正式恢復通關。外地遊客只要完成接種2劑新冠疫苗，就可以允許入境。

澳洲通關日期：2022年2月21日

澳洲入境條件：澳洲通關｜澳洲2月正式通關！遊客准許入境 須完成接種2劑疫苗

通關國家/地區【7】新西蘭

新西蘭早前亦宣布將於2月底，分5階段放寬入境限制以重開邊境。由2月27日起已接種新冠疫苗的新西蘭公民，從澳洲回國後可以豁免強制隔離，預計最遲7月份免簽證地區的外國旅客可入境新西蘭，並於10月份全面開放予來自所有國家及地區的旅客。

新西蘭通關日期：2022年2月27日

新西蘭入境條件：

第1階段：2月27日起，所有已接種新冠疫苗的新西蘭公民可從澳洲回國

第2階段：3月13日起，入境限制放寬至由所有地區入境的國民、擁重要技能及技術的勞工

第3階段：4月12日起，最多5,000外國學生及其他符合條件、持有臨時簽證人士入境

第4階段：最遲7月所有從澳洲入境人士及免簽證地區的外國旅客可入境新西蘭

第5階段：10月份開放來自所有國家及地區的旅客



通關國家/地區【8】瑞典

瑞典政府早前放寬防疫限制，歐盟及歐洲經濟區（European Economic Area）包括瑞士旅客可以入境，毋須持有新冠病毒陰性檢測證明。當局在聲明中表示，旅客已不再被視為在瑞典傳播變異株Omicron的特定風險。

瑞典通關日期：2022年2月9日

瑞典入境條件：

1.歐盟及歐洲經濟區（包括瑞士）旅客入境，毋須持有新冠病毒陰性檢測證明。

2.歐盟及歐洲經濟區（包括瑞士）以外旅客的入境禁令持續至今年3月31日，有需要入境的人士須獲得禁令豁免，並持有效的疫苗護照或最多72小時內的陰性檢測證明，方可入境。



通關國家/地區【9】加拿大

加拿大政府早於由2021年9月7日開始，全面允許已完成接種疫苗之外國旅客入境。旅客只要在入境加拿大前14天，接種2劑加拿大政府認可的疫苗，並使用「ArriveCAN」網頁或手機應用程式輸入個人資訊，審批後旅客即可免隔離14日入境。

加拿大通關日期： 2021年9月7日起（現已全面開關）

加拿大入境條件：

1.提供出發前14日或以上完成接種2劑新冠疫苗的證明

2.抵達加拿大前在「ArriveCAN」提供旅客資訊

3.出發前72小時內的新冠病毒陰性PCR檢測結果，入境時接受抽樣新冠病毒測試

4.未接種疫苗的國際旅客入境條件如下：

-出發前72小時內的陰性PCR檢測結果，在入境時5.接受抽樣新型冠狀病毒分子測試；

-及要在入境當日和第8日接受病毒測試



通關國家/地區【10】美國

美國從去年11月開始已經陸續解除防疫封關限制，當中包括英國、申根公約成員國家、中國、印度等及歐洲大部份國家，允許已完成接種獲世界衞生組織（WHO）批准的新冠疫苗的旅客，免檢疫入境美國。

美國通關日期：2021年11月8日起（現已全面開關）

美國入境條件：

1.持有效美國簽證，並於出發前14日或以上，接種世衛認可的新冠疫苗的國際旅客，可在入境後獲豁免隔離

2.2歲或以上的旅客要在入境前24小時內的陰性PCR檢測結果

3.未接種疫苗的旅客不准入境



通關國家/地區【11】泰國

泰國旅遊局早前宣布，由2月1日起允許外國旅客（包括香港）申請入境簽證，已接種疫苗旅客，可經「TEST & GO」方式免隔離入境泰國，及後須在抵埗當日及入境後的第5天，進行2次新冠檢測便可以免除隔離。

泰國開關時間：2022年2月1日

泰國入境條件：

1.完成接種世衛認可的新冠疫苗，並持有合資格護照及簽證人士

2.提供新冠陰性證明、疫苗接種記錄、酒店付款證明和保單便可免除隔離

3.未接種新冠疫苗的旅客切須隔離10天



通關國家/地區【12】馬來西亞

馬來西亞亦最快在4月開關，出發前及抵埗後進行新冠病毒檢測，就可以免隔離入境。

（圖片來源：Unsplash）

馬來西亞通關日期：預計2022年4月起馬來西亞入境條件：馬來西亞開關|最快下月開關！完成檢測入境免隔離 有望去沙巴度假

通關國家/地區【12】越南

越南政府表示由2月15起將大幅放寬出入境的邊關政策，已恢復15個國家來往越南的國際航班，旅客入境隔離日數亦會銳減，只要達成2個條件就可以去越南玩！

（資料圖片）

越南通關時間：2022年2月15日起開放國際航班

越南入境條件：越南通關│越南月中起大幅放寬出入境限制！達成2條件即可去旅行