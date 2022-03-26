初級行山路線｜約1個小時登蝌蚪坪賞靚景　360度飽覽沙田馬場大圍

那是一片空曠的平地，360度的觀景台能飽覽沙田、馬場、大圍、大學、大埔等，景色一流，令人心曠神怡。不需要登高山，短短45分鐘左右的路程就能盡收美景，新手絕對不能錯過！

日期：28-2-2022

路線：沙田圍＞水泉澳＞蝌蚪坪＞水泉澳＞沙田圍

長度：約2km

時間：1小時15分鐘（不包括休息和拍照）

交通：去程沙田圍站D出口，轉左向水泉坳街向上行。回程則反之



從沙田水泉澳的作壆坑路入口上山，沿著石屎路一直上斜坡，30分鐘左右就看到樓梯路，慢慢拾級而上，10分鐘就能抵達蝌蚪坪。

▼按圖看清前往蝌蚪坪沿途風景👇👇👇

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左邊遠處的針山、草山毗鄰大帽山，幾乎在同一條線，群山下是大圍、馬鐵站、車路、文化博物館等城市建設。向前俯瞰，水泉澳、城門河、沙田市中心盡在腳下，連中文大學的山頭和船灣淡水湖都一覽無遺。每條村的高樓參差錯落有致，層次分明，沒有九龍市區的密密麻麻，得到視覺上舒服的享受。

▼按圖看清蝌蚪坪風光👇👇👇

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🌅同埸加映：全港7大市區天空之鏡🏝️

自從打卡熱點西環碼頭「封區」後，港人少了一個影「天空之鏡」的地方，最近就有網民發掘到新的打卡好去處，原來同樣位於港島的堅尼地城海濱長廊都可以影到超美的天空之鏡！不用落雨就可以影到天空之鏡的效果，大家可以趁好天去影靚相！👇👇🏝️唔使落雨都可以影到！點圖睇香港7大市區天空之鏡👇👇👇🌅

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