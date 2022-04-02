新手行山｜金山樹木研習徑近九龍副水塘靚景　短程易行遙望鷹巢山

金山樹木徑位於金山郊野公園內，從九龍接收水塘西端的指示牌前起步，經過九龍副水塘，到達九龍水塘南面便到終點。

長度：1.2公里 時間：0.5小時



研習徑沿途介紹了20種植物，包括有朴樹、假蘋婆、黃牙果、白桂木、山松、軟夾紅豆、野漆、黃牛木、鴨腳木、鼠刺、大葉桉、齒葉厚皮香、豺皮樟、山蒼樹等。

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不過，因為日子久遠，某些樹木指示牌的字已經脫色，更由於樹木的自然生長，有時會有兩棵植物生長在指示牌前，所以建議攜帶圖鑑一同遊覽，獲益會更多。研習徑輕鬆易走，中段可遙望鷹巢山和畢架山發射站。到達終點後，便即到達德羅塘緩跑徑終點，向左邊沿車路可返回大埔道。

導賞點

1) 石梨貝水塘緩跑徑

繞過九龍水塘的堤霸上金山路，左邊有指示牌。緩跑徑長1.7公里，環繞在1925年建成石梨貝水塘一周，起步有石級通往207米的最高點，沿路可以欣賞水塘四周的景致風貌，約需半小時。

2) 德羅塘緩跑徑

在石梨貝水塘緩跑徑的野餐地點有指示牌，沿指示前往在1926年建成的九龍接收水塘。緩跑徑環繞水塘一周，長1.6公里，走畢約需半小時。沿途可細賞水塘風光，終點連接金山樹木徑。

設施：資訊牌、傳意牌、燒烤場、涼亭、洗手間、野餐地點。



交通資料

起點：乘搭九巴72號（於港鐵太和、沙田、大圍或荔枝角站上車）或81號（於港鐵沙田、太子或柯士甸站上車），在石梨貝水塘站下車，沿麥理浩徑第六段（金山路）上行至入口。

終點：沿長源路返回石梨貝水塘站乘車離去。



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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：金山樹木研習徑】

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