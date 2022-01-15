藍地水塘新手行山路線！彩虹欄杆似精靈指引路　輕鬆探秘水塘靚景

一向不行山的我，繼上次在青衣三枝香的行山經歷之後，很喜歡行山的時候每走一段路的驚喜和過程中學習到的堅持，今次就來挑戰近來大熱的「打卡」行山路線──屯門徑，「彩虹欄杆」和「藍地水塘」這兩個名詞相信大家都不會陌生，網上說這條行山路線簡單易行適合新手，就等我這個路痴試驗一下吧XDD



屯門徑──途經「彩虹欄杆」和「藍地水塘」的行山路線：

起點：屯門西鐵站C3出口，步行大約15分鐘到達何福堂中心，見到「井頭上村北」的路牌，然後經旁邊的小徑進入，沿著地下的「郊野公園」指示走。

大約15分鐘＞到達麥理浩徑和屯門徑的分叉路口牌位置＞往屯門徑方向走

大約20分鐘＞到達彩虹欄杆

大約50分鐘＞到達藍地水塘

終點：經過石礦場步行大約20分鐘到達藍地大街



屯門徑行山路線（自由旅生授權使用）

以下是我的屯門徑行山經歷分享：

按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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的確在路牌旁邊是有個警告牌，但是那條路好像好崎嶇，不過最後我們都相信路牌，向著崎嶇路進發，然後每行一步都在懷疑，心想「可能這是捷徑到藍地水塘？」不過走到那條路的高處位置，發覺往後的路可能都是崎嶇路，於是停下來打算折返，剛好迎面有一家人走過來，路痴在用不到GPS的情況下迷路，唯一方法就是「路在口邊」，他們從反方向來即是他們會知道前面的路，看似經驗行山人士說：「如果我們走那條路，可能要大約3小時才到達藍地水塘=0=」聽完這句說話我們馬上調頭，返回有路牌的分叉路，往「景峰花園、嶺南大學」方向，走平坦路啦！

注意：就算看到「藍地水塘」指示都不要往崎嶇路走，「彩虹欄杆」是在平坦路出現的！！！結果步行大約15分鐘便到達「彩虹欄杆」啦！

按圖看清路線及「彩虹欄杆」風光👇👇👇

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從這個角度看「藍地水塘」的感覺好像「城門水塘」，當然風景是不一樣的！看到這個景突然想起剛開始走的那段路高樓大廈林立，不到2小時的路程就看到那麼自然的風景，真的很不可思議呢！在旁邊拍完照後，走到橋上都可以多角度拍攝「藍地水塘」的景色！

按圖看清路線及「藍地水塘」風光👇👇👇

小感想：

對於路痴來說，簡單易行的路線都有可能迷路的，只要有分叉路的出現XDD

今次我的「簡單列點路線」真的太簡單，看來下次要準備多一點，Cap圖和利用離線地圖，好在這條路上經過的人都多，可以「路在口邊」！這條屯門徑起初的樓梯級走起來是有點兒吃力的，不過跟青衣三枝香對比，真是小巫見大巫，過了「彩虹欄杆」之後那段的確非常輕鬆易走！

最特別的是在今次行山的途中遇到經驗行山人士的鼓勵！我問他「彩虹欄杆」的位置，他說：「那個不美，去西貢行山，那邊很美！」我們都真心覺得自己走不動XDD不過他鼓勵地說：「慢慢行，由易行開始......」然後我就覺得我其實是「好行得」，特別是在旅行中，不過平常走的都是平路，不是山路，所以只要是水泥路的行山路線，我想我也可以挑戰一下吧！

突然想起旅行時候的我是最能突破自己的，一向不行山缺乏運動細胞的我，當年竟然會背著3L水，戴著烏蠅罩，臨行前還簽了生死狀，走了5小時（完全是原始山路），最終征服了澳洲烏魯魯的帝皇谷！

澳洲烏魯魯的帝皇谷（自由旅生授權使用）

路痴新手行山注意事項：

- 天氣好才去行山，可以減少地面路滑發生意外的機會。

- 選擇簡單易行的路線，量力而為，最好結伴而行。

- 事前準備好行山路線資料，起點、終點、補給位置、退出路線等等。

- 留意日落時間，盡量在天黑前完成路線，以防萬一帶備電筒，電話要充滿電和帶後備充電器。

- 穿著輕便服裝和舒適的鞋。

- 輕便背包（雖然我喜歡拍照，但是為了減輕背包的負擔，我選擇了用手機拍攝，不帶大機）。

- 拍照時選擇一個安全的地方，避免站在崖邊或做到攀石等的危險動作。

- 帶備充足的水和輕便的食物（e.g. 餅、朱古力），留意身體狀況定時補充水份



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【本文獲「自由旅生」授權轉載。】