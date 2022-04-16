新手行山｜易行靚景初學者必到3大路線　行菠蘿壩教育徑上自然課

作為行山新手，想找難度低、風景宜人，適合一家大小的行山遠足路線？DECATHLON為大家精選3大適合新手的香港初級遠足路線，大家不妨一邊登山，一邊看盡沿途景色，欣賞香港的另一種美。



1. 龍脊－譽為最美行山路線

龍脊這條遠足路線早已享負盛名，曾獲《Lonely Planet》評為「香港最佳遠足路線」、以及獲國際雜誌譽為「亞洲最美市區遠足徑」，所以在假日的龍脊車水馬龍，不只本地人，外國人亦會前來行這條世界級路線。整條路線可謂「上山少落山多」，不難走，但行山新手不能鬆懈，宜穿行山鞋保護好雙足。從起點到山頂「打爛埕頂山」大約1小時，山頂四周360度沒遮沒擋，石澳、大浪灣的景色能一覽無遺。

按圖看打爛埕頂山山上風光👇👇👇

難度：★★☆☆☆

起點交通：在筲箕灣巴士總站乘坐9號往石澳的新巴巴士，在「土地灣」站下車。

全程需時：約3小時~



2. 菠蘿壩自然教育徑－趁機上植物觀賞課

菠蘿壩自然教育徑雖然沒有菠蘿，可昔日確是盛產菠蘿因而得名。菠蘿壩自然教育徑全程大約1小時步程，非常易走，而且沿途樹木林立，包括楓香、台灣相思木等，另有地衣、苔蘚等植物，一家大小可趁機上自然課，教導小孩認識不同的植物。而特別在秋冬，大家能看到樹葉由綠轉紅，一幕幕紅楓葉的勝景就在眼前。

按圖看菠蘿壩自然教育徑沿途風光👇👇👇

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難度：★☆☆☆☆

起點交通：在荃灣兆和街乘坐82號小巴往「城門水塘菠蘿壩小巴總站」，或乘坐途經「可風中學」站的巴士，在可風中學下車並步行約20分鐘到菠蘿壩小巴總站。

全程需時：約1小時



3. 魔鬼山－市區行山路線推薦

位於市區的魔鬼山，交通方便，因此吸引不少人假日前往行山拍照。要登上魔鬼山山頂非常容易，大概走45分鐘即可登頂，沿途路徑已鋪好石級與欄杆，行山新手相信應付有餘。沿途有不少戰時的炮台、戰壕、碉堡等，對歷史及軍事有興趣的朋友必定會相當喜歡。而從魔鬼山景觀開揚，能飽覽大海景，從魔鬼山上以另一角度欣賞維港景色，又是另一風味。

按圖看魔鬼山風光👇👇👇

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難度：★☆☆☆☆

起點交通：在油塘站A2出口，沿往將軍澳華人永遠墳場的馬路開始行程。

全程需時：約1.5小時



提提大家，雖然以上3大推介遠足路線適合行山新手，但出發前都要帶齊行山裝備，包括穿著行山服裝、攜帶行山杖等等，切忌穿拖鞋或裙子，行山新手亦不妨與有經驗的朋友結伴前行。

【本文獲「DECATHLON香港」授權轉載。】