【賞花好去處】大角咀都有粉紅花海！最近踏入初夏，是節果決明開花季節，除了最熱門的中環美利酒店賞花地點外，在大角咀都有壯觀節果決明開花，有興趣捕捉粉紅花海絢爛瞬間的大家要把握花期前往打卡！

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大角咀節果決明盛放！隱世賞花好去處 串串花束成粉紅花海

（FB @ 藍雨洋授權）

提起節果決明樹，大家第一時間會想起位於中環的百年古樹，最近有網民前往打卡，指雖然節果決明已經開花，但是暫時只有少量花朵，預計踏入5月才滿開。

最近有攝影發燒友報料，指原來在大角咀都有節果決明粉紅花海，而且現時花況暫時比中環的更茂盛、壯觀，迫不及待追影節果決明開花的大家，不妨先去大角咀！

位於大角咀的節果決明樹最近盛放，1米長花枝上長出密集交錯淡粉紅、白色的小花，形成一串串粉紅花束，連綿不絕，形成一片花海。

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大角咀節果決明【前往方法/交通】

可以從奧運港鐵站D出口或旺角站C出口前往，如要從奧海城出發，可沿商場內的行人天橋經奧海城3期前往。

（FB @ 藍雨洋授權）

深入了解節果決明！

節果決明屬喬木，又名粉花山扁豆，原產地是熱帶亞洲，在香港屬於珍稀植物，每年4至5月花期都會開花。除了位於中環美利酒店的節果決明樹外，本港僅存的另一棵節果決明樹位於迪欣湖，不介意到遠一點的地方賞花的大家可以順道來個野餐之旅。

（FB @ 藍雨洋授權）

大角咀節果決明

地點：九龍旺角櫻桃街1號櫻桃街公園

交通：從奧運港鐵站D出口或旺角站C出口前往，如要從奧海城出發，可沿商場內的行人天橋經奧海城3期前往

