樂富行山｜半小時登格仔山打卡　探秘機場歷史遠眺九龍仔開揚景觀

從樂富港鐵站A出口走到聯合道(富安街)，便會見到登山路口。沿著石屎斜路上行，15分鐘左右便到達樂富配水庫，可在歷史悠久的藍白水庫閘前打個卡再前行，不消5分鐘就到達樂富配水庫休憩花園了。



日期：21-3-2022 路線：聯合道（富安街）>樂富公園>格仔山>九龍塘 長度：約3.5km 時間：1.5小時（不包括休息和拍照） 交通：去程樂富港鐵站A出口出發，回程則在九龍塘站離開。



▼蹓躂配水庫休憩花園，按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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半小時登樂富格仔山

從休憩花園旁邊的小路下樓梯右轉，不久便到達格仔山。

▼按圖看清前往格仔山路線及沿途風景👇👇👇

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遠眺九龍仔開揚景觀

上到格仔山山頂的平台，遠眺九龍仔、九龍城、土瓜灣、九龍塘一帶開揚景觀。

九龍的市區佈滿高樓大廈，每個小區互相毗鄰，難以劃分，可算是咫尺可達。對於住慣新界的我來說，這種方便似乎少了一點的呼吸的空間。小小的山丘，卻能飽覽開闊的城市風光，突然覺得生活在香港真的很幸福。九龍城土瓜灣一帶的唐樓舊樓仍屹立在新時代，與新型的參天高樓形成強烈對比，見證著香港的社會變遷，令人懷緬昔日啟德機場飛機飛過平房的畫面。

▼按圖看清九龍仔開揚景觀👇👇👇

評價

輕鬆易行，適合新手和親子郊遊，鄰近港鐵站，實屬市區行山或晨運的首選。格仔山景觀開揚，能欣賞九龍城舊區一帶風景，是假日休息散步的好地方。

【本文獲「一元去哪兒」授權轉載，作者Facebook】