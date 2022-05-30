Minions迷你兵團武道館登陸港島！今個夏天，電影《迷你兵團2》一眾人氣角色將會登陸太古城中心！適逢《迷你兵團2》即將於全球上映，由6月17日起，港島一間商場將會化身成「壞蛋練成武道館」主題裝置，設有5個必睇打卡位，可以挑戰5大任務，同場另設迷你兵團精品店，有過百款迷你兵團主題精品，各位Fans不可錯過！

Minions迷你兵團武道館登陸港島！5大好玩打卡位+期間限定店

（圖片來源：太古城中心）

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【1】Minions化身功夫大師登場！

迷你兵團3位人氣角色加分、小小超及阿卜會以全新功夫造型亮相，在設計成武道館的入口等待大家，各位Fans可以化身成師弟妹與3位「功夫大師」見面拍照！

【2】3大特色裝置+小影院打卡

場內設有3個特色打卡位，包括「迷你練功房」、「禪修蓮花池」及「生肖形意壁」，以及《迷你兵團2》影院會播放全新電影預告片，大家可以置身電影海報與心愛角色打卡影相！

【3】挑戰5大好玩任務

除了打卡影相，各位粉絲可以挑戰5大任務與Minions聯手對抗惡人！在「犀利哥眼明板」，尋找戴上黃色領巾的少年犀利哥開始挑戰；重覆練習「功夫口訣牆」的口訣，尋找下個任務暗號；在「惡人迷宮大宅」帶領兵團走出迷宮；「閃電木人樁」則是訓練大家的即時反應，最後去到「迷你功夫擂台」與迷你兵團進行不倒大比拼，限時內打倒迷你兵團就可以與Minions一同去對抗惡人！

【4】期間限定精品店

場內更設有化身成機場的迷你兵團精品店，有過百款主題精品任你揀！在7月2日及7月16日，迷你兵團更會隨時驚喜現身武道館與大家見面，有興趣的朋友記得Bookmark日期喇！

（圖片來源：太古城中心）

太古城中心「壞蛋練成武道館」

日期：2022年6月17日至7月31日

時間：星期一至五中午12時至晚上9時；星期六、日及公眾假期上午11時至晚上9時

地點：太古城中心 2/F 中庭及中橋

