港島好去處｜2小時漫遊香港公園　穿過大瀑布登鳥瞰角賞城市靚景

天氣開始熱又是時候由行山轉為散步喇！香港有好多公園都好適合散步，不同公園有不同的設施，有些有動植物、溫室、人工湖、各種玩樂及康樂設施等等！



今次要分享的市區散步好去處是位於香港島中西區金鐘至中半山一帶的大型公園！

總結2小時散步路線如下：金鐘入>中央花園>鐘樓＞羅桂祥茶藝館＋茶具文物館（前三軍總司令官邸旗桿屋）＞人工湖＞香港公園的自然保育園地＋香港公園霍士傑溫室＞奧林匹克廣場＞鳥瞰角＋弘揚抗疫精神建築景觀＋太極園



金鐘起行遊中央花園至人工湖，按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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香港公園尤德觀鳥園以已故的尤德爵士命名，自1992年9月起開放給公眾參觀。尤德爵士於1982至1986年間出任香港總督。

觀鳥園內設有一條高架行人道，遊人經此通道穿梭於樹冠之間，既可在不同的高度觀賞園內雀鳥、樹木和植物，亦可從不同的角度欣賞山谷全景。山谷底部的淺水池和小瀑布形成林蔭河床，河水順着山谷地勢向下流動，匯聚於一個大型水池。水池與觀鳥園出口處外面一個小湖相連，是遊人觀賞各類水禽的好地方。

可惜當時因為疫情關係，觀鳥園暫時暫停對外開放！在靠近纜車徑那邊還有壁球中心、體育館、兒童遊樂場和香港視覺藝術中心，也因為疫情關係，暫時暫停對外開放，所以我都沒有繼續走下過去了！今次香港公園的散步就在鳥瞰角結束，用了大約2小時的時間，如果所有設施都有開的話，相信花半日都不夠逛呢！

行105級樓梯上鳥瞰角，按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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香港公園

地址：香港中區紅棉路 19 號

交通：金鐘站 B或C1出口 /中環站 J2或K出口

設施包括：觀鳥園、兒童遊樂場、鐘樓、中央花園、奧林匹克廣場、鳥瞰角、太極園、保育園地、温室、體育館、壁球中心、食肆、茶具文物館、香港視覺藝術中心、 紅棉路婚姻登記處



如果覺得意猶未盡，附近還有香港動植物公園，可以一併遊！

【本文獲「自由旅生」授權轉載。】