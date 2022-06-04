鹿頸行山｜新手輕鬆遊鹿頸至谷埔 平坦多樹蔭賞鄉村淳樸自然風情
撰文：一元去哪兒
出版：更新：
夏日炎炎，最適合走1星行山路線。如果想體會鄉村的淳樸自然風情，就走一趟鹿頸至谷埔吧！
路線：鹿頸-鳳坑-谷埔 （來回）
時間：10：40-14：30（包括休息和拍照）
交通：去程粉嶺港鐵站C出口乘小巴56K到總站，回程在鹿頸乘56K回粉嶺
備註：沿途有士多補給站
從鹿頸沿著海邊走，道路平坦，沿途有樹遮蔭，加上海風送爽，就算在34度高溫下行走也不覺悶熱。全程只有在鳳坑附近需要走一小段樓梯，其他全是平路，十分適合新手和親子遊。
從鹿頸沿著海邊走，按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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可惜谷埔村裡的客家參觀暫停營業，不然就可以飽嘗新鮮蠔餅了。對岸的高樓和遠處的鹽田港口印證著經濟發展，這邊廂谷埔的鄉村依舊環抱蘆葦叢，村民坐在榕樹下乘涼，聽著海浪聲過日子，與世無爭的生活令人嚮往。兩幅圖畫寫著兩種生活態度，看來我還是比較喜歡返樸歸真。
按圖看清路線及沿途谷埔鄉村風景👇👇👇
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抗疫會疲勞，到鄉村呼吸新鮮空氣，自然有走下去的力氣。這個夏天，給自己一次親親大自然的出汗機會吧！
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