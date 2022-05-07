何文田行山｜新手短線30分鐘直搗紅燈山　賞靚景見證九龍今昔變遷

自從身體抱恙，不能再行高難度的山後，轉而行簡單易走的路線。行了5年山，近年都往長線和高難度的山走，漸漸忘記當初由一星級開始練習的味道。今年，一切回到最初的起點，專挑一星路線，才發現市區有那麼多後花園咫尺可及。



日期：12-2-2022

路線：何文田站＞東何文田配水庫 ＞ 常樂街花園 ＞ 紅燈山平台＞土瓜灣

長度: 約2km

時間：1小時（不包括休息和拍照）

交通：去程何文田港鐵站A2出口出發，回程土瓜灣站回各區。



位於何文田地鐵站附近紅燈山（Red Light Hill），是村民晨運路線，30分鐘可直達山頂，全程石屎路適合新手作為熱身練習。在舊啟德機場年代，紅燈山上有燈塔在晚上閃紅色光，因而得名。

30分鐘可達紅燈山山頂，按圖看沿途風光及路線👇👇👇

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如果想下山到土瓜灣，只要沿著山坡的長斜樓梯慢慢下去就可以了。走了一條長梯後，一個觀景台使遊人更近距離觀看市區的景色，是最佳的打卡點。

那就像被一個城市的建設包圍著，新舊樓宇交替，一片矮房後面就有一幢簇新的高樓嶄露頭角，編寫著市區的時代變遷。

按圖看沿途風光及路線👇👇👇

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住慣了新界，上山看到的盡是開揚山林景色。來到九龍，盡是市區密集的高樓之景，猶如身處美國曼哈頓，別有一番風味。還記得外國朋友跟我說：「香港很特別，那些高樓都在山上，外國的山就只看到山，很少會有高樓。」香港的山最高也不過1000米，但是還是令外國人留下深刻的印象，因為山中有樓，樓後有山，咫尺之間，人在山上。

重新探索簡單路線，重新發現香港的各個後山，重新鎖住香港的回憶。行山不一定只為鍛煉身體，也可以記錄一個城市的輪廓、氣息和質感。有些地方走過一次，下次再見已面貌全非，我們的腦袋不就是歷史最佳的見證嗎？

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