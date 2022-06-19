【大埔好去處】想趁假日到香港不同地方發掘隱世秘景，在大埔就有一間被大片綠油油的樹林包圍的樹屋，旁邊還有清澈的河流，如同置身童話世界中一樣！

大埔百年隱世仙境樹屋！夢幻森林秘境打卡 如一秒走進童話世界

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（圖片授權：IG@amyworldwanderings）

百年樹屋 大埔靈顯法院

大埔隱世樹屋位於港鐵太和站附近的大埔靈顯法院內，由海法師於1953年師建立，至今已有近百年歷史。位處在靈顯法院內的樹屋雖然已經荒廢許久，但也因此帶有另類的荒廢美感，予人一種神聖的感覺。

靈顯法院現時仍會定時進行法事及活動，到訪時記得要保持安靜，避免打擾職員及信眾，如果有垃圾記得要清理乾淨並自行帶走！

神秘奇幻感樹屋打卡

屹立在樹林之中的樹屋現時已經荒廢，上面的磚瓦有落漆或缺口，有種失落帝國的感覺。大家可以在樹屋下榕樹根部逗留，順道影相打卡，如同迷失在樹林中的精靈一樣，童話奇幻感十足！

雖然樹屋背後有樓梯通往樹屋內部，不過由於樹屋日久失修，建議大家最好留在地面打卡，避免造成意外。

清澈小溪 石澗流水

樹屋前有小溪，溪水清澈可以看到水底的石頭，日光穿過樹林打在溪水上，波光粼粼，配上樹屋和樹林的風景，如置身像童話書插畫一樣！

提提大家，在溪水旁邊要小心腳底濕滑，需要加倍注意個人及同行人士的安全，亦要避免走到小溪或石澗，安全至上。

大埔靈顯法院樹屋前往方法

前往大埔靈顯法院樹屋，可以乘坐巴士25A、502、64K或74A；或乘搭地鐵於東鐵綫太和站下車，穿過太和廣場、錦和橋、錦石新村到達前往大埔靈顯法院的小路。