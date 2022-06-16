【迪士尼酒店Staycation優惠】臨近暑假，迪士尼酒店推出低至47折快閃Staycation優惠，人均低至$256，最多可以4人入住海景客房。另外，今次優惠的入住日期開放預訂至8月31日，想趁暑假去迪士尼酒店Staycation就記得留意了！

迪士尼酒店Staycation優惠人均$256起！海景房低至47折 暑假適用

（香港迪士尼探索家度假酒店圖片）

香港迪士尼探索家度假酒店推出全新Staycation優惠，住宿套票低至47折起，人均最平$256起！

迪士尼酒店Staycation包括一晚海景客房住宿，最多可以4人入住，包括2位成人及2位12歲以下兒童，快閃價$1125起/晚（原價$2400起/晚），平均低至$281/位。

（香港迪士尼探索家度假酒店圖片）

入住迪士尼探索家度假酒店，住客可以參與迪士尼朋友太極班、「迪士尼樂繽紛」親子活動，和使用「羽毛球、瑜伽套裝及桌上遊戲租借服務」及享用酒店游泳池，暑假入住超有渡假感！

迪士尼探索家度假酒店住宿優惠 優惠詳情:

價錢：$1125/晚起 （標準價高達：$2400）

星期日入住：$1251 起；星期六入住：$2078 起；6月30日：$1,877；7月1日：$2683；7 月2日：$2459

備註：基本房價已包括2位成人或2位成人加上2位12歲以下兒童入住；入住同一酒店房間的第三及第四位12歲或以上的賓客須繳付附加費（另收10%服務費）



今次迪士尼酒店Staycation快閃優惠將於KKday網上預訂平台開售，預訂期由2022年6月16日晚上10時至6月18日晚上11時59分；入住日期由2022年6月25日起至2022年8月31日。詳情可前往KKday官方網站或應用程式查詢。

迪士尼酒店Staycation優惠

優惠期 （預訂期） : 2022 年 6 月 16 日 22:00 至 6 月 18 日 23:59

可選擇入住日期：2022 年 6 月 25 日至 2022 年 8 月 31 日

預訂網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/113671?cid=9429

