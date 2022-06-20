迪士尼煙花匯演回歸，不少家長都趁機帶小朋友到迪士尼樂園遊玩！但有家長在觀看煙花期間讓子女「騎膊馬」，遭拍照放上網公審，被斥責做法阻礙其他人視線，行為非常無公德心。事件引起熱烈討論，更有網民反指「憑咩唔俾人騎」。

迪士尼騎膊馬睇煙花被斥無公德心 網民：唔犯法憑咩唔俾人騎

迪士尼樂園全新「星夢光影之旅」夜間煙火匯演，日前已經正式回歸，不少家長帶同子女到迪士尼遊玩並觀看全新煙花匯演。不過有網民在Facebook分享看煙花經歷，斥責有家長讓子女「騎膊馬」，嚴重阻擋後方觀眾視線！

事主在Facebook迪士尼群組「迪士尼 買賣 交換 分享 Disney’s Sharing Platform」分享看煙花時視線被阻擋的相片，相片顯示觀看煙花人數眾多，前方有一名正在「騎膊馬」的女童，阻擋部分視線，無法看到整座城堡及光影效果。事主又指「我真係好想講，可唔可以唔好騎膊馬，真係好無公德心，真係好影響人」。

（圖片來源：Facebook截圖）

帖文一出引來極大迴響，網民反應兩極。不少人反過來譴責事主，認為小朋友不「騎膊馬」，根本不夠高看煙花，如果視線被阻擋，可以站到其他位置，無謂將如此小事放到網上公審。亦有網民嘲諷「佢自己都可以騎膊馬，又唔犯法，憑咩唔俾人騎」，認為應該要多加包容。

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不過亦都有人反對讓小朋友「騎膊馬」，批評做法的確阻礙其他人觀賞煙花，家長可以選擇抱起子女而並非「騎膊馬」，對其他觀眾影響相對較少。另外亦都有網民提議迪士尼改善煙花匯演安排，讓全部人坐下來看煙花，便可以解決因為身高而無法觀賞的問題。