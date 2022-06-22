大口仔夏日露營主題展登陸旺角！6大山系可愛打卡位 設期間限定店

【大口仔｜旺角好去處】Sanrio人氣角色大口仔最近榮登香港區最受歡迎角色寶座，為答謝一眾粉絲支持，大口仔即將於7月份登陸旺角，同時帶來6大山系露營打卡位，場內更設有大口仔期間限定店，各位Fans可以入手超過200款Sanrio及大口仔主題精品！

大口仔6大山系打卡位登陸旺角！設期間限定店 逾200款主題精品

由7月14日至8月20日，旺角MOKO將會舉辦「MOKO．minna no tābō夏日Music Camping」主題活動，Sanrio人氣角色大口仔將會與親愛的女朋友及弟弟，帶來6大山系露營打卡裝置，與各位粉絲一同享受夏日露營樂趣！

6大山系露營打卡區

大口仔打卡展覽場內共設有6大山系露營打卡裝置，首先有活潑又喜愛唱歌的大口仔，在「音樂茶座露營車」彈著結他用音樂迎接大家！而大口仔女朋友nako-chan及弟弟maakun則會在「溫馨帳幕營火」及「BBQ野餐燒烤區」，為大家準備舒適的帳幕和滋味BBQ，享受露營寫意樂趣！

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在商場的L1層設有另外3個打卡位，包括「大口仔休息小站」、「nako-chan野餐區」及「maakun音樂鞦韆」，分別彈奏著各式各樣的小型樂器，等大家去找他們拍照打卡！

大口仔期間限定店 逾200款主題精品

場內更設有「大口仔期間限定店」，售賣200多款Sanrio及大口仔主題精品，當中包括多款露營野餐必備的大口仔摺合帳篷、露營椅子，還有超可愛的大口仔大咕臣及保溫杯等；以及會場優先發售玻璃杯（連木蓋及木羹）、手提電話座等！同場更有人氣Kuromi精品，各位Fans不要錯過！

【1】會場優先發售新品+大口仔露營野餐必備精品

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【2】其他大口仔新品

【3】同場發售Kuromi精品

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MOKO新世紀廣場「MOKO．minna no tābō 夏日Music Camping」主題活動

日期：2022年7月14日至8月20日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MOKO MTR樓層中庭



Music Camping小島打卡區

日期：2022年7月14日至8月20日

時間：上午10時至晚上10時

地點：M L1樓層走廊(近MOKO POP)



「大口仔期間限定店」

日期：2022年7月14日至8月20日

時間：上午11時至晚上8時

地點：MOKO MTR樓層中庭

