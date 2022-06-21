小王子5大木系打卡位登陸九龍灣|8呎玫瑰雕塑/手稿/市集/限定精品

【九龍灣好去處】《小王子》即將登陸九龍灣！除了有多個超夢幻打卡位外，同時亦有聯乘本地花店的期間限定店以及全港首個小王子室內市集，出售多個小王子手作及精品，各位《小王子》粉絲不可錯過！

小王子5大木系打卡位登陸MegaBox！8呎玫瑰雕塑/室內市集/限定精品/手稿

（圖片來源：MegaBox）

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今個夏日，MegaBox聯乘《小王子》，將於6月28日起舉行「MegaBox x Le Petit Prince藝遊花園」夏日大型活動，在商場中庭推出5大打卡位，全部都是全港首創《小王子》木系設計裝置，呈現故事內的各個場景。

5大打卡位

打卡位包括「小王子官方授權手稿珍藏藝廊」、「小王子B-612星球」、「夢想飛翔之旅」 及「浪漫玫瑰打卡牆」等，當中不可錯過「小王子巨型玫瑰花藝裝置」，8呎高的巨型木系設計玫瑰雕塑由保鮮花打造，打卡一流！

全港首個小王子室內市集

同時亦設有全港首個小王子室內市集，出售多個與品牌Whateversmiles聯乘的精美《小王子》手作及精品，如小王子手工玻璃沾水筆、香薰蠟燭及玫瑰乾花飾物等，《小王子》粉絲必入手！

小王子期間限定店

另外，MegaBox 更聯乘本地花店「Hahahaflorist」推出期間限定店，出售推出「Le Petit Prince x Hahahaflorist」小王子聯乘限定精品，包括精美實用的小王子玻璃杯、小王子環保袋及小王子花瓶等等，十分精美！

（圖片來源：MegaBox）

「MegaBox x Le Petit Prince藝遊花園」全港首創超大型木系小王子裝置

日期：2022年6月28日至9月4日

地點：MegaBox L5中庭



全港首個小王子室內市集「Le Petit Prince x LOCOLOCO藝遊星球．小王子主題藝墟 @ MegaBox」

日期：2022年7月1日至7月31日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：11:00am - 9:00pm

地點：G中庭



「Le Petit Prince x Hahahaflorist」期間限定店

日期 : 2022年6月28日起

時間：11:00am - 9:00pm

