水上樂園｜大埔水上運動競技場開幕！全新6米高炮彈飛人/闖關賽道

【水上樂園】大埔水上運動競技場開幕喇！大埔白鷺湖今年夏天再化身成水上運動競技場AQUA PARK，提供多種刺激好玩水上活動，包括全新6米高炮彈飛人、闖關競技賽道等！一次過玩埋腳踏船、踏浪艇，仲可以參加攤位遊戲同工作坊！

水上樂園｜大埔AQUA PARK回歸！全新6米高炮彈飛人/闖關競技賽道

位於大埔白鷺湖的超大型水上運動競技場開幕！由FLOW ACADEMY主辦、大受歡迎的大埔白鷺湖水上樂園AQUA PARK再次登場，除了大型滑梯、魔鬼搖搖板及闖關競技賽道外，今年更新增6米高的炮彈飛人，刺激好玩！

場內設有不同挑戰難度的競技賽道，講求參加者的平衡力和技巧，包括水上滾輪、搖擺馬卡龍等，可以約埋朋友一起挑戰！另外仲有兒童玩樂專區同濕身賽區域！

場內除了多項大型充氣水上遊樂設施，還有腳踏船（Paddle Boat）及踏浪艇（Kayak），可以一邊玩一邊在湖上欣賞周邊景色。陸上亦設有各式各樣的經典遊戲夢幻彩虹、小丑掟牙、超級滾滾球等，仲可以參加香薰大豆蠟燭及扎染手作工作坊，不論大人小朋友都可以盡情遊玩！

FLOW ACADEMY SUMMER VIBES 2022



日期：即日起至9月30日

活動內容：AQUA PARK水上運動競技場、腳踏船、踏浪艇、兒童玩樂專區、濕身賽區域

寵物游泳區域（需額外收費）、經典遊戲攤位（需額外收費）、手作工作坊（需額外收費）



地址：香港新界大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心

開放時間：11:00-18:30（星期二至五）/09:30-19:00（星期六、日及公眾假期)

*星期二至五只接受現場售票)

收費：每位$188起（每節2至2.5小時）

查詢電話：6762 5303 （WhatsApp）

